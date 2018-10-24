АО «НАК «Казатомпром» планирует завершить сделку в рамках IPO до середины ноября, сообщил в среду председатель правления компании Галымжан Пирматов.

«Сейчас очень рано давать какие-то гарантии, но если все сложится, как мы планируем, то до середины ноября мы планируем завершить сделку», - сказал Пирматов на пресс-конференции, посвященной объявлению о намерении осуществить первичное публичное размещение (IPO) с продажей ценных бумаг АО «НАК «Казатомпром».

Он отметил, что «публичное размещение принесет значительные выгоды компании, обеспечит устойчивую базу долгосрочных акционеров, предоставит доступ к более широкому спектру возможностей привлечения капитала и будущей ликвидности».

«Относительно стоимости еще рано говорить. Мы объявим ценовой диапазон, как только такая возможность у нас будет», - добавил Пирматов.

Ранее сообщалось, что Казахтелеком и Казатомпром планируется вывести на IPO в третьем и четвертом кварталах текущего года.