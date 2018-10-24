5% от суммы незаконно полученного дохода грозит штраф компании «Кселл»

Антимонопольный орган Республики Казахстан завершил расследование в отношении АО «Кселл» в связи со злоупотреблением доминирующим положением, сообщила в среду пресс-служба министерства национальной экономики. Соответствующие материалы дела переданы в суд.

Как сообщили в ведомстве, предметом жалобы потребителя явились действия АО «Кселл» по списанию более 30 тыс. тенге после превышения лимита доступа в интернет согласно тарифному плану «Алга-1». Более того, компания не уведомила потребителя о начале взимания платы за доступ в интернет по тарифу 20 тенге за 1 Мб.

«По итогам расследования в действиях АО «Кселл» выявлены факты злоупотребления доминирующим положением, выразившиеся в установлении условий тарифных планов, ущемляющих законные права абонентов при оказании услуг доступа к мобильному интернету по товарному знаку kcell, а том числе недоведение до абонента информации о переходе на более высокую тарификацию при исчерпании абонентом бонусного пакета услуг с ограничением возможности абонента в досрочном переподключении тарифных планов, ненадлежащее информирование абонентов о существенных условиях тарифных планов», - говорится в сообщении.

По итогам расследования в отношении АО «Кселл» возбуждено административное дело, материалы направлены для рассмотрения в суд.

«За злоупотребление доминирующим положением объекту расследования грозит штраф в размере 5 процентов от дохода, полученного в результате осуществления монополистической деятельности. Кроме того, в адрес АО «Кселл» внесено предписание о прекращении нарушений норм предпринимательского кодекса и устранении их последствий, включая возврат средств потребителям», - сообщили в пресс-службе.