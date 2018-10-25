«Уральские авиалинии» будут летать из Жуковского в Алматы

Комитет гражданской авиации МИР РК выдал разрешение российскому перевозчику – авиакомпании «Уральские авиалинии» – на выполнение полетов в Казахстан по маршруту Жуковский (Московская область) – Алматы.

«Согласно утвержденному расписанию, в период осенне-зимней навигации рейсы будут выполняться с 24 декабря по 29 марта 2018-2019 годов 5 раз в неделю (с понедельника по пятницу) на типе воздушного судна А319/320/321», - говорится в сообщении КГА в Facebook.

В Комитете гражданской авиации также отметили, что Казахстан и Россия «намерены развивать взаимовыгодное двустороннее сотрудничество в области авиаперевозок».

С начала 2018 года казахстанскими авиаперевозчиками открыты 8 новых маршрутов: Астана – Франкфурт, Астана – Тюмень (Air Astana), Астана-Казань, Астана-Вильнюс, Астана-Челябинск, Астана-Краснодар, Астана-Томск, Астана-Сочи (SCАТ). Иностранными перевозчиками открыты новые авиамаршруты по таким направлениям, как Рига – Алматы (Air Baltic), Новосибирск – Павлодар («Сибирь») , Красноярск – Алматы («Ангара»), Москва – Кызылорда (Аэрофлот) и Хельсинки – Астана (Finn Air).