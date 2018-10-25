Парламент Казахстана принял поправки в бюджет 2018 года

Депутаты сената в ходе пленарного заседания палаты одобрили поправки в республиканский бюджет на 2018-2020 годы с учетом текущей ситуации в мире и итогов развития отраслей экономики республики за 8 месяцев текущего года.

С учетом уточненной базы 2017 года номинальный ВВП в 2018 году прогнозируется в объеме 58,2 трлн тенге, что выше уточненного в апреле показателя на 1,0 трлн тенге. Реальный рост ВВП сохранен на уровне 3,8 %. Темпы роста основных отраслей сохранены на прежнем уровне.

Учитывая повышение мировых цен на нефть и рост экономики ожидается, что экспорт повысится до $56,5 млрд (на $2,6 млрд), при этом импорт снизится до $33,2 млрд (на $0,9 млрд).

Инфляция ожидается в утвержденном диапазоне 5-7%.

На основе скорректированного макропрогноза уточнен прогноз параметров республиканского бюджета на 2018 год. Доходы (без учета трансфертов) на 2018 год сохранены на уровне утвержденного плана 5 718,2 млрд тенге. Расходы республиканского бюджета прогнозируются в объеме 9 655,6 млрд тенге с увеличением на 12,6 млрд тенге относительно ранее утвержденного объема. Дефицит сохранен в ранее утвержденном размере 883,3 млрд тенге или 1,5 % к ВВП.

Поступления от нефтяного сектора в Национальный фонд составят 3 121,4 млрд тенге, с увеличением на 1 236,2 млрд тенге относительно ранее утвержденного объема.