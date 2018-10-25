Парламент Казахстана принял поправки в бюджет 2018 года

Инфляция ожидается в утвержденном диапазоне 5-7%
Алия Иксанова, Астана, Vласть
Депутаты сената в ходе пленарного заседания палаты одобрили поправки в республиканский бюджет на 2018-2020 годы с учетом текущей ситуации в мире и итогов развития отраслей экономики республики за 8 месяцев текущего года.
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