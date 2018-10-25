Парламент Казахстана одобрил ратификацию договора с Кыргызстаном о демаркации границы

Депутаты сената в ходе пленарного заседания палаты одобрили ратификацию договора с Кыргызстаном о демаркации казахстанско-кыргызской государственной границы.

Договор был подписан 25 декабря 2017 года в Астане. Главной целью договора является международно-правовое закрепление правовых основ демаркации линии государственной границы между Казахстаном и Кыргызстаном.

Начальной точкой границы является точка стыка государственной границы Казахстана, Кыргызстана и Китайской Народной Республики, а конечной точкой линии границы является точка стыка государственных границ Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.

По итогам демаркации протяженность государственной границы составляет 1257,07 км. После вступления в силу настоящего договора стороны один раз в 10 лет проводят совместную проверку обозначения линии государственной границы.

Каждая сторона принимает меры по охране пограничных знаков, предотвращает их повреждение, перемещение или разрушение, а также несет ответственность за установленные ею ограничительные знаки и обеспечивает уход за ними.