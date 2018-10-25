Благодаря инвестициям из США растет ВВП Казахстана – Мамин

Казахстан и США намерены увеличить взаимную торговлю до $100 млрд. Тем более что именно благодаря американским инвесторам растет ВВП нашей страны, заявил в четверг в ходе казахстанско-американского форума первый заместитель премьер-министра Аскар Мамин.

«Совместное заявление о расширении стратегического партнерства, принятое нашими главами стран, стало основой для дальнейшего расширения торговли и инвестиций между нашими экономиками. 7% нашего ВВП и 8% прямых инвестиции (приходят – V) из Америки. Мы видим, что наша экономика растет. Благодаря этому (инвесторам из США – V) наш ВВП увеличился более чем на 4% с сентября 2018 года, и он будет расти в долгосрочном периоде. То, что касается (взаимной – V) торговли, за 8 месяцев текущего года она выросла на 20%. Мы намерены увеличить нашу торговлю до $100 млрд», - заявил Мамин.

В целом, отметил первый вице-премьер, наша торговля и экономика вызывает интерес у иностранных партеров, и приток прямых иностранных инвестиций вырос на 15%.

«Мы создаем благоприятные условия для торговли. Для нашей политики этой является важным. Учитывая наш успех в инвестиционной политике, мы планируем открыть фонд частных инвестиции стоимостью $1 млрд. Мы расширяем наши проекты в сырьевом секторе. Мы также приглашаем наших партеров из США принять участие в финансировании и управлении фондом», - добавил Мамин.

Кроме того, он пригласил американских инвесторов участвовать в реализации проектов посредством государственно-частного партнерства.