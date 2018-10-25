Верховенства закона и справедливости ждут инвесторы США от Казахстана – Росс

Американские компании, как действующие на территории Казахстана, так и новые, ждут от страны верховенства закона и справедливости. Такое заявление в четверг в ходе казахстанско-американского бизнес-форума сделал министр торговли США Уилбур Росс.

«Масштаб нашей делегации говорит о том потенциале, который есть в казахстанском растущем рынке. (…) Более 150 компаний Америки сейчас работают в Казахстане. Инвестиции составляют примерно $26 млрд. Эти цифры могут увеличиться в значительной мере, если мы будем предоставлять им правильные условия», - заявил Росс.

Он отметил тот факт, что Казахстан продолжает свои усилия по облегчению ведения бизнеса, и сегодня страна по этому показателю занимает шестое место.

«Это хорошее место, но мне кажется, что вы можете достичь большего прогресса в этой сфере», - считает министр торговли.

По его мнению, открытие международного финансового центра «Астана» – это знак «новой открытости страны» для глобальных игроков. Росс также выразил приверженность соглашению по Центральной Азии, отметив, что это даст возможность развития для всего региона.

«Мы надеемся, что американско-казахстанское соглашение по принципу «открытого неба» будет вскоре подписано. Это показывает видение господина Назарбаева по достижению более динамического роста экономики. Мы также видим возможность в оказании помощи Казахстану для того, чтобы они достигли своих широких целей», - подчеркнул Росс.

Он напомнил, что в Казахстане США представляет ряд стратегических секторов, и это касается не только энергетики, но и инфраструктуры, сельского хозяйства. Некоторые из них вели бизнес на протяжении долгих лет, некоторые – новые игроки.

«Мы все – большие и малые компании – развиваем инновационные технологии. Они привезли с собой уникальный опыт и желание постичь новые возможности. Они в этом партнерстве ждут верховенства закона и справедливости. Успех компании в этой миссии придаст сильный импульс, что Казахстан приветствует американские компании на своем рынке», - резюмировал министр торговли.

В свою очередь министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов признал, что США не нравится наше законодательство, касающееся работы профсоюзных организаций. И наша страна готова внести коррективы.

«Мы работаем по вопросам, которые вызывают беспокойство у США – это наша профсоюзная организация, профсоюзное законодательство. И мы эту проблему возьмём под контроль», - заявил он.