Нынешняя полицейская форма «слишком офисная» – Касымов

Министр внутренних дел Казахстана Калмуханбет Касымов рассказал журналистам в кулуарах сената о новой полицейской форме. По его словам, работа по ее разработке ведется уже год.

«Мы формой занимаемся уже год, просто сказали сейчас. Мы долгие годы изучали форму одежды от Канады до других стран, потому что у нас разные по стране климатические условия, чтобы как-то угодить и практичность дать нашим южным и северным регионам, - сказал Касымов, добавив, что и в его форме что-то изменится. - Китель упростим, конечно, слишком официально».

По его словам, также взяты предложения от различных подразделений полиции и других силовых структур.

«Нынешняя форма слишком офисная, поэтому мы все предложения взяли. Мы спросили, к примеру, у спецназа, спросили у патрульной полиции. Они, к примеру, попросили поменять некоторые вещи, потому что неудобно. Есть вещи, когда ремень надеваем, оружие неудобно носить. (...) Мне наши полицейские уже 4-5 лет жалуются, просят поменять (форму - V)», - пояснил министр, отметив, что в новой форме будет «98% казахстанского содержания».

Касымов также сообщил, что после того, как форма будет готова, ее представят населению через СМИ, чтобы «послушать мнение».

Говоря о сумме, которая будет направлена на новую полицейскую форму, Касымов ответил, что «какая сумма есть, на неё и будем делать форму», не уточнив конкретно, какой бюджет предусмотрен. Также он прокомментировал появившиеся в интернете фотографии якобы новой полицейской формы.

«То, что в интернете появились какие-то формы, похожие на формы строительных организаций, это ваши проблемы. Мы никому свою форму не показывали, она ещё в разработке», - заявил Касымов.

«Мы сейчас реформируем не только форму, но и организацию работы, свою структуру меняем, фронт офисы строим. У нас общие стандарты, они (полицейские – V) сдают физподготовку, если у полицейских есть признаки ожирения, мы попросим его уйти», - добавил он.