Нынешняя полицейская форма «слишком офисная» – Касымов

«Мы формой занимаемся уже год, просто сказали сейчас. Мы долгие годы изучали форму одежды от Канады до других стран, потому что у нас разные по стране климатические условия, чтобы как-то угодить и практичность дать нашим южным и северным регионам, - сказал Касымов, добавив, что и в его форме что-то изменится. - Китель упростим, конечно, слишком официально».
По его словам, также взяты предложения от различных подразделений полиции и других силовых структур.
«Нынешняя форма слишком офисная, поэтому мы все предложения взяли. Мы спросили, к примеру, у спецназа, спросили у патрульной полиции. Они, к примеру, попросили поменять некоторые вещи, потому что неудобно. Есть вещи, когда ремень надеваем, оружие неудобно носить. (...) Мне наши полицейские уже 4-5 лет жалуются, просят поменять (форму - V)», - пояснил министр, отметив, что в новой форме будет «98% казахстанского содержания».
Касымов также сообщил, что после того, как форма будет готова, ее представят населению через СМИ, чтобы «послушать мнение».
Говоря о сумме, которая будет направлена на новую полицейскую форму, Касымов ответил, что «какая сумма есть, на неё и будем делать форму», не уточнив конкретно, какой бюджет предусмотрен. Также он прокомментировал появившиеся в интернете фотографии якобы новой полицейской формы.
«То, что в интернете появились какие-то формы, похожие на формы строительных организаций, это ваши проблемы. Мы никому свою форму не показывали, она ещё в разработке», - заявил Касымов.
«Мы сейчас реформируем не только форму, но и организацию работы, свою структуру меняем, фронт офисы строим. У нас общие стандарты, они (полицейские – V) сдают физподготовку, если у полицейских есть признаки ожирения, мы попросим его уйти», - добавил он.
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