Мир за ночь 25-26 октября 2018 года

Отправленные политикам США бомбы собирали по чертежам сторонников ИГ, ФБР сообщило об изъятии 10 подозрительных посылок, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж отказался соблюдать правила пребывания в посольстве Эквадора, Сирии на зимний период необходима гуманитарная помощь на $33 млн, а фаворит президентской гонки в Бразилии отказался от намерения выйти из Парижского соглашения по климату. Тем временем у берегов Греции произошло сильное землетрясение, в Иордании на Мертвом море селем смыло автобус со школьниками и без вести пропали иностранные туристы, в Краснодарском крае из-за ливней введен режим ЧС, а в Италии исчезло знаменитое альпийское Голубое озеро.

Изучив взрывные устройства, которые были направлены нескольким политикам США, следователи пришли к выводу, что их дизайн и устройство были взяты из интернета. При этом подобные схемы нередко размещались на сайтах, которые связаны с террористическими организациями «Аль-Каида» и «Исламское государство», сообщает РБК. Есть предположения, что создатели бомб руководствовались пособием по изготовлению оружия из подсобных материалов «Поваренная книга анархиста», которая была написана в 1960-е годы. Напомним, взрывные устройства, начиненные осколками стекла, были отправлены бывшему президенту США Бараку Обаме, Хиллари Клинтон, бизнесмену Джорджу Соросу, актеру Роберту де Ниро, а также нескольким конгрессменам. Никто не пострадал.

Между тем газета «Известия» сообщает, что сотрудники правоохранительных органов США в общей сложности изъяли 10 подозрительных посылок, которые были разосланы ряду американских политиков и общественных деятелей. Как рассказал заместитель директора ФБР Уильям Суини, посылки были обнаружены в абсолютно разных местах, в том числе в Нью-Йорке, Делавере, Лос-Анджелесе и штатах Мэриленд и Флорида. При этом порошок, который был обнаружен в конвертах с подозрительными устройствами в Нью-Йорке, не представляет биологическую угрозу. Все посылки были вывезены специалистами и сейчас находятся на изучении.

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж отказался соблюдать правила пребывания в посольстве Эквадора в Лондоне, составленные властями южноамериканской страны. Как информирует ТАСС, в частности, он не согласился получить пароли для доступа в интернет с территории дипмиссии. Ранее стало известно, что «особый протокол», примененный в отношении Ассанжа властями Эквадора, обязывает всех, кто желает увидеться с ним, в том числе представителей его защиты, раскрывать данные о своих учетных записях в соцсетях, серийные номера смартфонов и планшетов. Власти Эквадора лишили основателя WikiLeaks доступа в интернет и телефонной связи в марте. На прошлой неделе стало известно, что Ассанж подал в суд на правительство Эквадора за нарушение своих основных прав и свобод.

Как сообщает «РИА Новости», в гуманитарной помощи на зимний период нуждаются 2,4 млн сирийцев, из них около 500 тыс. могут ее не получить, если дополнительно не будут выделены $33 млн, сообщил заместитель официального представителя главы ООН Фархан Хак, подчеркнув, что эти деньги нужны «в срочном порядке»: по мере приближения холодов срочно требуются спальные мешки, зимняя одежда, теплые одеяла, обогреватели и плиты. Он напомнил, что ООН «по-прежнему глубоко обеспокоена безопасностью и защитой гражданских лиц после недавних сообщений об авиаударах в провинции Дейр-эз-Зор». «ООН осуждает нападения, направленные против гражданских лиц и гражданской инфраструктуры, и призывает к их защите в соответствии с международным гуманитарным правом», - заключил Хак.

Фаворит президентской гонки в Бразилии, ультраправый депутат национального парламента Жаир Болсонару, заявил, что намерен сотрудничать с ООН в вопросе размещения венесуэльских беженцев и мигрантов, сообщает ТАСС. в частности, он считает, что «надо найти возможность, вероятно, вместе с ООН, создать зоны и лагеря беженцев», отметив, что бразильский штат Рорайма «уже не выдерживает того числа венесуэльцев, которые въезжают на его территорию». Также Болсонару отказался от намерения выйти из Парижского соглашения по климату. При этом в сентября этого года он заявлял, что может выйти из соглашения, так как его положения затрагивают вопросы национального суверенитета. Бразилия обязалась сократить выброс парниковых газов на 37% к 2025 году и на 43% - к 2030 году.

Землетрясение магнитудой 7,0 было зафиксировано в ночь с четверга на пятницу в Ионическом море, его эпицентр находился примерно в 35 км от греческого острова Закинтос, сообщает РБК. Разрушений в результате землетрясения зафиксировано не было, однако на острове была отключена подача электричества. Кроме того, возникло цунами высотой около 20 см. После землетрясения последовали несколько повторных толчков, которые ощущались не только в Греции, но также в Албании, Македонии, Черногории, Турции, Италии, Болгарии, на Мальте.

На Мертвом море в Иордани селем смыло автобус со школьниками. Как сообщает газета «Известия», инцидент произошел 25 октября. Группа из 37 школьников и семи сопровождающих их учителей направилась на экскурсию в район Мертвого моря, однако, проезжая по мосту, автобус попал под мощный селевой поток, вызванный проливными дождями. 18 человек, среди которых большинство детей, погибли, еще 22 человека удалось спасти, однако многие находятся в тяжелом состоянии. Еще несколько человек до сих пор не найдены, в поиске задействованы вертолеты, в том числе направленные на помощь соседним Израилем. Между тем «РИА Новости» отмечает, что поисково-спасательные отряды также ищут иностранных туристов, которые могли стать жертвами наводнения в районе Мертвого моря. Как поясняется, «несколько жителей данной местности и иностранных туристов унесло потоками воды». Проливные дожди обрушились в четверг на Ливан, Сирию и Иорданию.

В Краснодарском крае РФ введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с непогодой, пишет «Коммерсантъ». Границы зоны ЧС определены в пределах территорий Апшеронского района, Туапсинского района и города Сочи. 24 октября на регион обрушились проливные дожди. В Сочи, Апшеронском и Туапсинском районах в зоне подтопления оказались около 30 населенных пунктов, эвакуированы более 450 человек. Жертвами наводнения стали как минимум два человека. В девяти населенных пунктах нет света, а Сочи и Туапсинского районе жители остались без газа.

Из-за рекордно теплой погоды в Италии полностью исчезло горное Голубое озеро (Лаго Адзурро), сообщает «РИА Новости». Оно расположено в провинции Сондрио, в Альпах на высоте 1853 метров. Также сообщается, что упал уровень воды в озере Комо. Причиной этому может быть также долгая жара и недостаточное количество осадков. В 2005 и 2006 годах Голубое озеро уже высохло из-за засухи и считалось, что исчезло навсегда. Летом 2007 года после искусственного наполнения озеро снова стало заполняться водой естественным образом.