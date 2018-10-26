Закрывать детсад на карантин не будут
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142 ребенка контактировали с больной туберкулезом заведующей детсадом Алматы
ФОТО ЖАНАРЫ КАРИМОВОЙ

142 ребенка контактировали с заведующей детсадом №144 Алматы, у которой выявлена открытая форма туберкулеза. Однако, как сообщили в Департаменте охраны общественного здоровья города, закрывать дошкольное учреждение на карантин не будут, передает «Казинформ».

«Диагноз был установлен на днях при медицинском обследовании. Больная уже начала получать курс лечения. Установлено, что она проходила ежегодные профилактические медицинские осмотры, результаты были в норме. Последнее профилактическое медицинское обследование на туберкулез флюороосмотр прошла в апреле 2018 года», - говорится в сообщении ведомства.

Также сообщается, что по месту проживания больной и в детском саду «проводятся соответствующие противоэпидемические профилактические мероприятия в полном объеме, включающие медицинские обследования всех контактных по месту бывшей работы» - это 142 ребенка и 21 работник.

В департаменте отметили, что детский сад на карантин закрывать не будут.

«По данному случаю нами не рассматривается карантин ввиду отсутствия необходимости и особенности инфекции, отличающейся от других инфекционных заболеваний, как например корь, ветряная оспа, гепатит и другие, при которых для разрыва эпидемиологической цепи распространения инфекции применяются меры карантина. Туберкулез тем и отличается от других инфекций, что относится к так называемым «медленным» инфекциям, то есть риск заражения при туберкулезе очень низкий. Для того чтобы заразиться от больного туберкулезом, человеку нужен длительный и тесный контакт, так как у людей после одного года начинает формироваться приобретенный иммунитет, а в течение 6-7 лет работает иммунитет от вакцинации БЦЖ, полученной в первые дни жизни в родильном доме», - пояснили в ведомстве.

Кроме того, календарем прививок предусмотрена повторная прививка детей против туберкулеза в первом классе, но только тем, у кого еще не сформировался приобретенный иммунитет.

«Называемая в народе «открытая» форма туберкулеза – это форма туберкулеза, при которой в мокроте больного обнаруживаются возбудители при микроскопии, что предполагает их рассеивание в окружающей среде. На тяжесть течения болезни эта форма не влияет. Заболевание туберкулезом не имеют сезонности», - добавили в Департаменте охраны и общественного здоровья.

В данное время проводится эпидемиологическое расследование всех обстоятельств заболевания заведующей детсадом туберкулезом, чтобы выявить источник.

«Родителям советуем не паниковать, следить за здоровым образом жизни детей, уделять внимание их закаливанию, полноценному питанию и созданию благоприятных условий жизни (тепло в жилище, предупреждение стрессов, режим проветривания). Все остальные профилактические мероприятия проведут медицинские работники в детском саду под вашим контролем», - подчеркнули в Департаменте.

Как сообщалось ранее, у заведующей детским садом №144 в Алматы обнаружили туберкулез в открытой форе. По информации заместителя акима Ауэзовского района Дастана Кайратулы, женщина написала заявление об увольнении сразу же, как узнала о своем диагнозе. Все дети пройдут соответствующее обследование.

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