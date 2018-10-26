142 ребенка контактировали с больной туберкулезом заведующей детсадом Алматы

142 ребенка контактировали с заведующей детсадом №144 Алматы, у которой выявлена открытая форма туберкулеза. Однако, как сообщили в Департаменте охраны общественного здоровья города, закрывать дошкольное учреждение на карантин не будут, передает «Казинформ» .

«Диагноз был установлен на днях при медицинском обследовании. Больная уже начала получать курс лечения. Установлено, что она проходила ежегодные профилактические медицинские осмотры, результаты были в норме. Последнее профилактическое медицинское обследование на туберкулез флюороосмотр прошла в апреле 2018 года», - говорится в сообщении ведомства.

Также сообщается, что по месту проживания больной и в детском саду «проводятся соответствующие противоэпидемические профилактические мероприятия в полном объеме, включающие медицинские обследования всех контактных по месту бывшей работы» - это 142 ребенка и 21 работник.

В департаменте отметили, что детский сад на карантин закрывать не будут.

«По данному случаю нами не рассматривается карантин ввиду отсутствия необходимости и особенности инфекции, отличающейся от других инфекционных заболеваний, как например корь, ветряная оспа, гепатит и другие, при которых для разрыва эпидемиологической цепи распространения инфекции применяются меры карантина. Туберкулез тем и отличается от других инфекций, что относится к так называемым «медленным» инфекциям, то есть риск заражения при туберкулезе очень низкий. Для того чтобы заразиться от больного туберкулезом, человеку нужен длительный и тесный контакт, так как у людей после одного года начинает формироваться приобретенный иммунитет, а в течение 6-7 лет работает иммунитет от вакцинации БЦЖ, полученной в первые дни жизни в родильном доме», - пояснили в ведомстве.

Кроме того, календарем прививок предусмотрена повторная прививка детей против туберкулеза в первом классе, но только тем, у кого еще не сформировался приобретенный иммунитет.

«Называемая в народе «открытая» форма туберкулеза – это форма туберкулеза, при которой в мокроте больного обнаруживаются возбудители при микроскопии, что предполагает их рассеивание в окружающей среде. На тяжесть течения болезни эта форма не влияет. Заболевание туберкулезом не имеют сезонности», - добавили в Департаменте охраны и общественного здоровья.

В данное время проводится эпидемиологическое расследование всех обстоятельств заболевания заведующей детсадом туберкулезом, чтобы выявить источник.

«Родителям советуем не паниковать, следить за здоровым образом жизни детей, уделять внимание их закаливанию, полноценному питанию и созданию благоприятных условий жизни (тепло в жилище, предупреждение стрессов, режим проветривания). Все остальные профилактические мероприятия проведут медицинские работники в детском саду под вашим контролем», - подчеркнули в Департаменте.

Как сообщалось ранее, у заведующей детским садом №144 в Алматы обнаружили туберкулез в открытой форе. По информации заместителя акима Ауэзовского района Дастана Кайратулы, женщина написала заявление об увольнении сразу же, как узнала о своем диагнозе. Все дети пройдут соответствующее обследование.