Туберкулез открытой формы обнаружен у заведующей детсадом в Алматы

«У заведующей обнаружен туберкулез открытой формы. Мы позавчера вечером узнали, и вчера вечером собрание было, со всеми родителями разговаривали. Всех предупредили, сказали, что с сегодняшнего дня все дети будут проходить рентген-обследование и всем детям, кому положено, манту будут ставить», - рассказал заместитель акима Ауэзовского района города Дастан Кайратулы.

Он отметил, что заведующая детским учреждением, как только узнала о диагнозе, в тот же день написала заявление об увольнении.

«Потом был период, чтобы узнать, открытая у неё или закрытая (форма – V). Позавчера вечером сообщили, что открытая форма», - уточнил замакима.

По словам родителей, в сентябре заведующая была на больничном, вышла на работу в начале октября. Также они сообщили, что в детском саду «каждый второй кашляет».