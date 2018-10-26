Казахстан и Россия намерены довести расчеты в нацвалютах до 75%

Заместитель министра экономического развития РФ Сергей Горьков заявил, что Россия и Казахстан могут увеличить долю расчетов в национальных валютах до 75% с нынешних 63%, сообщает ТАСС .

«У нас сейчас 63% расчетов между Казахстаном и Россией в национальных валютах, это очень приличный показатель. Могу сказать, что у нас тоже есть определенные здесь заделы, мы можем достигать показателя 70-75%», - сказал Горьков на заседании межправкомиссии по сотрудничеству в Казани.

Ранее Горьков отмечал, что первое место по расчетам в нацвалютах с Россией исторически занимают страны СНГ и ЕАЭС, Китай после них фактически находится на втором месте.

В свою очередь первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов отметил, что Россия и Казахстан продолжают развивать отношения в финансовой сфере, «все больше переходят на расчеты в нацвалютах».

«Мы всячески говорим об интеграции, у нас очень хорошие отношения в рамках ЕАЭС. Мы увеличиваем наши взаимоотношения в финансовой сфере, переходим все больше и больше на расчеты в нацвалютах. Мы приветствуем заявление президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о разработке дорожной карты по переходу на расчеты в нацвалютах в рамках ШОС», - сказал он.

Позже, после заседания, он уточнил, что добиться увеличения доли расчетов в нацвалютах планируется в ближайшие год-два.

«Действительно, мы сейчас стимулируем наши предприятия рассчитываться в национальных валютах. Между Россией и Казахстаном этот вопрос очень хорошо продвинулся, мы имеем сегодня около 60% всех расчетов в национальных валютах, это выгодно нашим предприятиям, нашим участникам внешнеэкономической деятельности. Поэтому эту позицию и дальше будем продолжать увеличивать, довести этот показатель до 70% и более», - отметил Силуанов.