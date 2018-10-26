Один из сотрудников Минкультуры и спорта РК взят под домашний арест

«Специализированный межрайонный следственный суд города Астаны удовлетворил ходатайство органа, ведущего досудебное расследование о санкционировании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Даржибаева Ереная сроком на два месяца, то есть до 24 декабря текущего года», - сообщили в пресс-службе суда.

Ранее через мессенджеры распространялась информация о том, что Нацбюро в Астане в ресторане «Wall Street» с привлечением спецназа при получении взятки в $37 тыс. от директора «КазАкпарат» К.Ботабай за заключение договора госзакупа были задержаны сотрудники министерства культуры и спорта РК - руководитель департамента Еренай Даржибаев, ответственный секретарь Куатжан Уалиев и 5 сотрудников ведомства.

Официальный представитель агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Жанна Бастарова в пятницу на брифинге подтвердила факт задержания сотрудников министерства культуры и спорта. Отвечая на вопрос журналистов, был ли факт задержания, она ответила утвердительно «был».

«В настоящее время проводится досудебное расследование. Вся информация в рамках статьи 201 УК РК не распространяется», - добавила она.