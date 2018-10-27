В США задержали подозреваемого в отправке посылок с бомбами

Спецслужбы США задержали подозреваемого в рассылке взрывных устройств по почте, сообщает «РИА Новости». Ему предъявлены обвинения по пяти федеральным преступлениям.

Подозреваемым оказался 56-летний Сизар Сейок, которого задержали 26 октября в городе Плантейшен во Флориде. Там же был найден фургон, обклеенный пропрезидентскими изображениями и перечеркнутыми фотографиями демократов.

«Ему были предъявлены обвинения по пяти федеральным преступлениям, включая перевозку между штатами взрывных устройств. Ему грозит до 58 лет заключения», - сказал генпрокурор США Джефф Сешнс.

Он отметил, что «13 самодельных взрывных устройств были отправлены различным лицам по всей стране».

«Хотя мы все еще изучаем эти устройства в наших лабораториях, они не являются муляжами», - добавил Сешнс.

Специалисты ФБР еще выясняют, насколько функциональны были эти устройства, однако уже точно известно, что они содержали вещество, которое при определенном воздействии могло представлять опасность. Как заявил глава ФБР Крис Рэй, на одном из отправленных конвертов был обнаружен отпечаток пальца задержанного. Помимо этого, следы его ДНК были обнаружены в двух других отправлениях.

Напомним, ранее неизвестный разослал взрывные устройства экс-президенту США Бараку Обаме, Биллу и Хиллари Клинтон, миллиардеру Джорджу Соросу, актеру Роберту Де Ниро и другим оппонентам действующего президента Дональда Трампа, также правоохранители изъяли подозрительную посылку, адресованную бывшему вице-президенту США Джо Байдену, сенатору США от штата Калифорния Камале Харрис и миллиардеру Тому Стайеру, оба являются членами Демократической партии США.