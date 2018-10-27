Казахстанский фильм «Амре» победил на фестивале в Голливуде

«Наш фильм «Амре» («Paris Song») завоевал 1 место и самую высокую оценку жюри на кинофестивале Hollywood Film Festival», - написал в соцсети актер Санжар Мади.

Ранее на первом этапе конкурса фильм получил награду Silver Screen Award.

Фильм «Амре» рассказывает о яркой, но внезапно оборвавшейся жизни казахского драматического тенора Амре Кашаубаева. В 1925 году он в составе делегации СССР поехал в Париж на Всемирный музыкальный конкурс в рамках Exposition Internationale des Arts Decoratifs et Industriels Modernes, где завоевал серебряную медаль. В фильме также рассказывается о дружбе Амре Кашаубаева и известного американского джазового композитора Джорджа Гершвина.

Съемки фильма проходили в Латвии, Лос-Анджелесе и в селе Ушконыр Алматинской области. «Амре» стал первым крупным совместным проектом киностудии «Казахфильм» в 2018 году. Международную съемочную группу возглавил американский режиссер-постановщик Джеф Веспа, оператор – Максим Осадчий («9 рота», «Сталинград»), сценарист – Бенжамин А. ван дер Вин. Главную роль в фильме сыграл Санжар Мадиев. Также в кинокартине снимались Еркебулан Даиров, популярный британский актер Бен Алдридж, американская актриса Эбби Корниш.