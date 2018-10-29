Меркель объявила об уходе с поста канцлера после 2021 года

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что доработает свой срок на этом посту до 2021 года и не будет претендовать на пост главы правительства на следующих выборах или выдвигаться на другие политические посты, сообщают СМИ.

«Этот четвертый срок – мой последний в качестве канцлера Германии. На выборах в 2021 году я не буду выступать в качестве кандидата в канцлеры ФРГ либо в качестве кандидата в депутаты, а также претендовать на другие политические должности», - сказала Меркель на пресс-конференции в Берлине.

По ее словам, она не будет выдвигаться на пост главы Христианско-демократического союза (ХДС) на следующих выборах. Меркель отметила, что планировала уход с поста главы ХДС еще летом. Также канцлер пообещала полноценно выполнять свои функции, «чтобы в конце срока полномочий сказать, что что-то получилось».

Ангела Меркель возглавляет ХДС с 2000 года, правительство – с 2005-го. В марте Меркель избрали на этот пост в четвертый раз подряд, ее полномочия истекают в 2021 году.

Решение канцлера связывают с потерей голосов ХДС на недавних выборах в ландтаг Баварии – партия ХСС набрала всего 37,2% голосов. Кроме того, рейтинг партийного блока Ангелы Меркель к концу октября упал до антирекорда (опрос проводили социологи Emnid для Bild am Sonntag): политическую силу были готовы поддержать только 24% опрошенных.