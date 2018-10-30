«Самрук-Казына» предоставит венчурному фонду 40 млрд тенге на строительство газопровода «Сарыарка»

Правительство Казахстана одобрило предоставление Фондом «Самрук-Қазына» АО «Baiterek Venture Fund» займа в 40,1 млрд тенге по проекту строительства газопровода «Сарыарка». Соответствующее постановление «О некоторых вопросах строительства магистрального газопровода «Сарыарка» от 24 октября опубликовано на портале информационно-правовой системы нормативно-правовых актов «Адiлет».

Документом, в частности, устав акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» дополнен пунктом, в котором говорится о «принятии решений о предоставлении кредита (займа) без обеспечения юридическим лицам, не входящим в группу Фонда, в рамках проектов, реализуемых по поручению президента Республики Казахстан».

Также правительством одобрено предоставление акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» акционерному обществу «Baiterek Venture Fund» займа в 40 млрд 150 млн тенге без обеспечения путем приобретения облигаций общества на следующих условиях: купонное вознаграждение – 0,01 % годовых; дата погашения облигаций – до востребования, но не более 15 лет; выплата купона – годовые платежи.

При этом целевое назначение займа указывается «финансирование проекта строительства магистрального газопровода «Сарыарка».

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

Ранее вице-министр энергетики Махамбет Досмухамбетов сообщал, что правительство Казахстана окончательно определилось с источниками финансирования строительства магистрального газопровода «Сарыарка», стоимость которого на первом этапе составит 267,3 млрд тенге. В частности, 85 млрд тенге планируется инвестировать из Единого накопительного пенсионного фонда, еще 102 млрд тенге составят заемные средства. Он также сообщал, что генеральный подрядчик будет определен в ноябре-декабре текущего года. При этом он отмечал, что для решения вопросов финансирования необходимо утверждение постановления правительства «О некоторых вопросах строительства магистрального газопровода «Сарыарка», регулирующего вопрос финансирования проекта.

АО «Baiterek Venture Fund» осуществляет поиск и финансирование проектов на стадии разработки бизнес-планов и технико-экономических обоснований. Целевыми секторами для инвестирования фондом являются наиболее приоритетные отрасли Государственной программы по индустриально-инновационному развитию (ГПИИР). 100% акционером АО «Baiterek Venture Fund» является АО «Казына Капитал Менеджмент».