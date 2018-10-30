Президент Казахстана также выразил уверенность, что сотрудничество между странами будет «и впредь развиваться»
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Назарбаев поздравил Болсонару с победой на выборах президента Бразилии
фото AP / Silvia izquierdo

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил поздравительную телеграмму Жаиру Мессиасу Болсонару в связи с избранием его на пост президента Федеративной Республики Бразилия, сообщила пресс-служба главы государства.

Назарбаев поздравил Болсонару от имени народа Казахстана и от себя лично.

«Уверен, что сотрудничество между Казахстаном и Бразилией будет и впредь развиваться на благо светлого будущего наших народов. Желаю Вам крепкого здоровья и успехов на ответственной должности, а дружественному народу Бразилии мира и процветания», - говорится в телеграмме.

В минувшее воскресенье в Бразилии состоялся второй тур президентских выборов. По итогам подсчета 99,99% бюллетеней Болсонару, который представляет консервативную Социал- либеральную партию, набрал 55,13% голосов. Инаугурация президента Бразилии состоится 1 января 2019 года.

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