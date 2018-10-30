В акимате Алматы заявили, что не отказываются от установки электронных табло на остановках

В акимате Алматы заявили, что они не отказываются от установки электронных табло на остановках города. Более того, по данным управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, первые табло установят до конца года.

«Хотел бы пояснить, что акимат не отказывается от оснащения остановок цифровыми табло. Речь шла лишь о том, что мы не будем их устанавливать за счет городского бюджета. Первые табло появятся по линии BRT на Тимирязева до конца текущего года. Эту работу взял на себя транспортный холдинг. Согласно поручению акима, мы будем развивать этот проект за счет внебюджетных средств и оснастим цифровыми табло крупные узловые остановки города», - сообщил руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Талгат Хосчанов.

Также он отметил, что отслеживать транспорт в онлайн-режиме можно в приложении «Онай», с августа этого года у пользователей приложения появилась возможность оплачивать проезд посредством QR-кода, кроме этого есть приложение CityBus, которым активно пользуются более 360 тыс. человек.

Кроме того, по данным управления, до конца года на каждом остановочном комплексе будет размещена актуальная информация с номерами маршрутов общественного транспорта и временем их работы.

В акимате также отметили, что до конца года доля нового общественного транспорта в Алматы будет доведена до 87%.

Ранее аким Алматы Бауыржан Байбек заявлял, что не видит надобности в установке электронных табло на остановках города. По мнению градоначальника, сегодня каждый алматинец обладает смартфоном с установленным там приложением, позволяющим отслеживать движение автобусов. Vласть объясняла, почему это не так:

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