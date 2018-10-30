Серика Конакбаева включат в список кандидатов в президенты AIBA

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) удовлетворил иск Серика Конакбаева относительно его прав на избрание и обязал включить его в список кандидатов в президенты AIBA. Ранее избирательная комиссия Международной ассоциации бокса отклонила его кандидатуру, сообщается на сайте Казахстанской федерации бокса.

«Спортивный арбитражный суд в Лозанне 30 октября принял решение по иску Серика Конакбаева, вице-президента AIBA (Международной ассоциации бокса) и президента Азиатской конфедерации бокса. Серик Конакбаев намеревался опротестовать решение избирательной комиссии AIBA, которая не включила его в список кандидатов на предстоящих выборах президента организации», - говорится в сообщении.

Указывается, что спортивный арбитражный суд посчитал, что «избирательная комиссия незаконно отклонила несколько заявлений в пользу Конакбаева, поданных рядом национальных федераций бокса». Таким образом, суд удовлетворил иск Конакбаева и обязал AIBA включить его в список кандидатов в президенты.

«Я рад, что CAS принял аргументы, которые мы предоставили, и для меня это большая честь быть в списке кандидатов на пост президента AIBA. Теперь у меня есть шанс взять на себя руководство, чтобы восстановить нашу организацию и спорт, который я очень люблю вместе с нашими национальными федерациями», - прокомментировал решение суда Конакбаев.

Он добавил, что приложит «все усилия, чтобы выиграть президиум».

«Не для себя – я хочу сделать это для защиты лучших интересов наших боксеров, их Олимпийской мечты и надежды. Я отношусь к этой ответственности очень серьезно (…) и хочу попросить всех членов AIBA поддержать мою кандидатуру ради лучшего будущего AIBA».

Голосование пройдёт на Конгрессе AIBA в Москве 3 ноября.

Как сообщалось ранее, Казахстанская федерация бокса выдвинула кандидатуру известного боксера-любителя Серика Конакбаева на пост президента AIBA.

Серик Конакбаев – известный боксёр-любитель. Дважды становился чемпионом Европы по боксу и дважды получал Кубок мира, является серебряным призером московской Олимпиады 1980 года. После окончания спортивной карьеры занялся общественной деятельностью и спортивным менеджментом. Был депутатом мажилиса парламента II, III и IV созывов. С 2010 года является членом исполкома AIBA, а с 2014-го – вице-президентом AIBA и президентом Азиатской конфедерации бокса.