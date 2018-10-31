Государство просубсидирует процентную ставку по выделяемым 600 млрд тенге

Правительство Казахстана уже определилось, каким образом и на каких условиях будут выдаваться 600 млрд тенге на кредитование экономики, которые выделены дополнительно в рамках поручения президента. Как заявил в среду в ходе пленарного заседания мажилиса премьер-министр Бакытжан Сагинтаев, конечная ставка для бизнеса получается на уровне 15%, что «неподъемно для рынка», поэтому государство будет ее субсидировать и доведет до 8%.

«Глава государства в своем послании дал поручение не только заняться экономикой простых вещей, но и, если мы вспомним прошлогоднее послание, там есть поручение по развитию и социальной экономики, то есть в сфере здравоохранения, образования, услуги. И в этой связи президентом было дано поручение национальному банку выделить 600 млрд тенге для того, чтобы начать кредитование экономики. На сегодня мы ряд переговоров с Национальным банком и банками второго уровня с участием Ассоциации финансистов и НПП «Атамекен» провели. И мы договариваемся о механизмах, каким образом эти деньги пойдут в экономику», - сказал Сагинтаев.

По его заверениям, базовые параметры уже определены – эти деньги «должны выдаваться на условиях срочности, платности и возвратности».

«600 млрд делится: 300 – из Национального банка и 300 – из ЕНПФ. Базовая ставка установлена на уровне 11%, то есть мы будем даже из ЕНПФ брать по рыночной ставке. Плюс 4% – это интерес банков второго уровня, так как основные риски несут банки. Итого получается 15%, но это неподъёмно для рынка, для бизнеса. Поэтому в рамках «Дорожной карты бизнеса» будем субсидировать ставку в размере 7%, итого на выходе будет 8%», - заявил премьер-министр.

Он также сообщил, что совместно с НПП «Атамекен» правительство определило пул из 4 тыс. проектов по разным секторам. Банки второго уровня также сейчас заканчивают формирование своего предложения по проектам.

«Итого у нас получится из 600 млрд 300 пойдут на обработку, 200 млрд – в АПК с переработкой, и 100 млрд будет направлено на поддержку малого и среднего бизнеса. Сейчас определяются приоритеты: по каким отраслям, по каким направлениям, что необходимо в первую очередь. После этого, в течение ноября, соответствующие документы будут оформлены, и по готовности проектов в начале декабря банки второго уровня уже готовы начать финансирование», - подчеркнул Сагинтаев.

По его словам, Национальный банк уже на этот год заготовил более 100 млрд тенге, поэтому «мы можем этот процесс начать».

Кроме того, напомнил премьер-министр, глава государства поставил задачу посмотреть и определить приоритетные для страны проекты, а также начать строительство современных крупных сахарных заводов, чтобы «на безопасном уровне закрыть свою внутреннюю потребность».

«Поэтому, когда будем определять основные проекты, в первую очередь будут взяты те проекты, которые будут закрывать именно, в основном, необходимые для экономики, для людей продукты», - заверил глава кабинета министров.