Глава Нацбанка назвал ситуацию в Цеснабанке «контролируемой»

Председатель Национального банка Казахстана Данияр Акишев назвал ситуацию в Цеснабанке «контролируемой», сообщив, что процесс выкупа сельскохозяйственных кредитов реализован «в большей степени».

«Ситуацию в Цеснабанке мы считаем контролируемой. Там сменен менеджмент, изменена стратегия», - сказал Акишев журналистам.

Он отметил, что «в рамках поддержки агропромышленного сектора выделено 450 млрд тенге на поддержку АПК, что окажет и косвенную поддержку Цеснабанку».

«Вопрос выкупа (сельскохозяйственных - V) кредитов, это вопрос взаимоотношений между фондом проблемных кредитов и Цеснабанком. (...) По нашей информации, этот процесс в большей степени уже реализован», - сказал Акишев.

В сентябре правительством Казахстана и Национальным банком утвержден механизм выкупа портфеля сельскохозяйственных кредитов у АО «Цеснабанк» на сумму 450 млрд тенге.