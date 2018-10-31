25 казахстанских вузов вошли в ТОП лучших университетов стран Восточной Европы и ЦА

Казахстанские вузы вошли в ТОП-300 лучших вузов Восточной Европы и Центральной Азии по международному рейтингу университетов Quacquarelli Symonds QS, сообщила пресс-служба министерства образования и науки РК.

«25 казахстанских вузов вошли в ТОП-300 лучших вузов Восточной Европы и Центральной Азии. В ходе исследования эксперты британского рейтингового агентства сравнивали высшие учебные

заведения 26 стран. Отслеживая работу вузов, рейтинг рассматривал такие критерии, как возможность трудоустройства выпускников, спортивные сооружения и многие другие», - говорится в сообщении МОН.

В числе казахстанских вузов, вошедших в ТОП, КазНУ им.Аль-Фараби, Евразийский Национальный Университет им.Л.Гумилева, КазНИТУ им.Сатпаева, КБТУ, Казахский агротехнический университет и ЮКГУ им.Ауэзова.

Рейтинг Quacquarelli Symonds QS основывается на следующих показателях: академическая

репутация, репутация работодателя, коэффициент преподавателя/ученика, международная исследовательская сеть, веб-эффект, персонал с доктором философии, международный факультет и международные студенты. Также при оценке университетов учитывались такие критерии, как исследования, интернационализация, оборудование, дистанционное обучение, социальная ответственность, новаторство, искусство и культура, открытость и другие.

«Казахстанские вузы значительно улучшили свои качественные показатели. Университеты переходят на образовательные программы, соответствующие международным стандартам. Ученые вузов активно ведут научные исследования, на международном уровне реализуют

инновационные проекты и создают новые технологии», - отметили в МОН.



