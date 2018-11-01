Большой этнографический диктант пройдет в Астане

«Этнографический диктант, в первую очередь, проводится, чтобы появилось желание изучать свою историю, традиции стран, в том числе России, узнать обычаи своих предков и тех, кто живет рядом. Целью проведения диктанта является поддержка межнационального мира и согласия», - отметили в Российском центре науки и культуры в Астане.

Диктант, который пройдет 2 ноября в Русском драматическом театре, включает в себя 30 тестовых заданий, на их выполнение дается 45 минут. Максимальный балл за ответы – 100. Проверять их будут в течение недели. За лучшие результаты предусмотрены призы, в том числе книги.

В России Большой этнографический диктант проводится в третий раз. В прошлом году его писали на 2600 площадках страны и за рубежом. К акции присоединились студенты алматинского филиала Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов. В этом году знания по этнографии проверят даже на Международной космической станции.