В Казахстане нет понятия «национальное меньшинство», заявил Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью газете «Комсомольская правда» заявил, что в стране нет понятия «национальное меньшинство», русские – неотъемлемая часть народа, а их вклад в развитие страны огромен.

«На наш взгляд, межэтническое согласие – это важнейший фактор внутриполитической стабильности, без которого невозможно устойчивое развитие страны. Казахстан, как и Россия, – многонациональное государство. Считаю, что это большой стратегический плюс, мы исходим из принципа «единство в многообразии». По сути, казахстанцы, независимо от их этнического происхождения, считают себя единым народом, единой нацией. В Казахстане нет понятия «национальное меньшинство». В Казахстане проживает более 3,5 миллионов русских, их доля в общей численности населения достигает почти 19%. Русские, проживающие в нашей стране, неотъемлемая часть нашего народа, они пользуются всеми правами», - сказал Токаев.

«Недавно в одном из зарубежных аналитических материалов я наткнулся на формулировку «русская диаспора в Казахстане». Предупредил наших идеологов и аналитиков ни в коем случае не применять такие выражения, в корне противоречащие истинному положению вещей. Русские – это часть нашего народа, их вклад в становление и развитие Казахстана огромен и не подлежит забвению», - подчеркнул президент.

Он отметил, что многие русские имена «золотыми буквами» вписаны в казахстанскую историю, среди них исследователь Центральной Азии и Сибири Григорий Потанин, архитектор и первый глава города Верного Павел Зенков, советский композитор Евгений Брусиловский, фольклорист и музыкант, народный артист Казахской ССР Александр Затаевич, писатель и переводчик, журналист Иван Шухов, Герой Советского Союза Иван Панфилов и другие. Кроме этого, именитые спортсмены Геннадий Головкин, Александр Винокуров, Ольга Рыпакова и другие «успешно защищают честь Казахстана на мировых спортивных аренах».

Что касается переименования населенных пунктов, то здесь, как отметил глава государства, ряду населенных пунктов и улиц просто возвращают их исконные названия.

«Уходят в прошлое неблагозвучные наименования, топонимы, отражающие реалии советской эпохи и совершенно не популярные среди местных жителей, например, «Тепловозная» и «Приканальная». Каждому переименованию предшествуют разъяснительная работа, историческое обоснование, учитывается мнение граждан, выраженное в ходе соцопросов и сходов», - сказал Токаев, подчеркнув, что «власть не ставит перед собой цель полностью убрать русские названия».

Также Токаев отрицает, что в Казахстане есть дискриминация в отношении желающих поступить на государственную службу: «Представители славянских и других этносов сегодня представлены в правительственных учреждениях, парламенте, маслихатах. Русские вносят значительный вклад в развитие малого и среднего бизнеса, промышленность, сельское хозяйство. По Конституции, русский язык официально употребляется в государственных органах».

Президент также прокомментировал прогнозы некоторых экспертов о возможном повторении сценария Крыма или Донбасса в Казахстане.

«Такие прогнозы псевдоэкспертов не имеют под собой серьезной основы. Скорее они рассчитаны на дестабилизацию ситуации в Казахстане и подрыв добрососедских, союзнических взаимоотношений между нашими государствами. Такие прогнозы могут высказывать только некомпетентные люди, недоброжелатели, подпевающие чужим голосам», - заявил Токаев.