Почти 18 тыс. оралманов прибыли в Казахстан в 2019 году

Около 17,7 тыс. человек приехали и получили статус оралмана в Казахстане в 2019 году, сообщило министерство труда и социальной защиты населения, передает госагентство Казинформ . Это на 22% больше, чем в 2018 году, когда в Казахстан приехало около 14,5 тыс. оралманов.

По данным ведомства, большинство оралманов прибыли из Китая – 41,5%, Узбекистана – 40,1%, Туркменистана – 6,5%, Монголии – 6,2%, России – 1,8%.

География происхождения прибывших в Казахстан в 2019 году также отличается от картины 2018 года. В тому году 49% прибывших были из Узбекистана и 37,3% - из Китая.

Наибольшее количество оралманов расселились в Алматинской (38%), Мангистауской (14%) областях, в Шымкенте (7%) и столице (6%).

Из общего количества прибывших оралманов 62,7% составляют люди трудоспособного возраста, 30,7% - моложе трудоспособного, пенсионеры – 6,6%.

Из числа оралманов трудоспособного возраста 13,6% имеют высшее образование, 25,2% – среднее специальное образование, 46,7% – общее среднее образование, 14,5% не имеют образования, информирует Минтруда.

Казахстан запустил программу приема оралманов - этнических казахов, проживающих за пределами страны - в начале 1990-х годов. За это время в страну вернулось более 1 млн. человек.