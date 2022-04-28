Доля казахов в этническом составе Казахстана продолжает стабильно расти

За год доля казахов в этническом составе Казахстане выросла еще почти на 0,6 процентных пункта и к началу 2022 года достигла 69,59%, говорится в ежегодном бюллетене Национального бюро статистики.

Общее число казахов превысило 13,3 млн. человек. За годы независимости Казахстана количество казахов выросло в республике более чем в два раза, почти как и их доля - с 39,7% (данные последней переписи населения в Советском Союзе в 1989 году) до 69,59%.

В пяти регионах доля казахов превышает 80% - в столице (81,08%), Актюбинской области (84,29%), Мангистауской области (91,57%), Атырауской области (93,01%) и Кызылординской области (96,54%). Казахи составляют большинство во всех регионах страны, кроме Северо-Казахстанской области, где преобладающим этносом остаются русские.

За минувший год выросли также доли еще нескольких этносов. Число узбеков в Казахстане увеличилось на 17,6 тыс. человек до 637,9 тыс. человек. Их доля в общем населении страны достигла 3,34%.

Узбеки остаются третьим по численности этносом в Казахстане и вторым в двух регионах – Туркестанской области и Шымкенте.

Число уйгуров в Казахстане выросло на 4,2 тыс. человек до 283,1 тыс., их доля осталась на уровне 1,48%.

Выросло также количество азербайджанцев (на 2,1 тыс. до 116,7 тыс.), турок (на 1,3 тыс. до 116,2 тыс.), дунган (на 1,9 тыс. до 78,2 тыс.), таджиков (на 1,7 тыс. до 53,4 тыс).

Численность и доля других этносов в Казахстане за 2021 год сократилась.

Так, число русских снизилось на 48,5 тыс. – до 3 430 тыс. Их доля в этническом составе снизилась за год до 17,94%.

Количество украинцев сократилось в 2021 году на 9,3 тыс. до 247,4 тыс., а их доля уменьшилась до 1,29%.

Кроме того, сократилось также число немцев (на 2,7 тыс. до 171,9 тыс.), белорусов (на 1,7 тыс. до 50,5 тыс.), татар (на 1,9 тыс. до 197,5 тыс.), корейцев (на 700 человек до 107,6 тыс.) и поляков (на 700 человек до 28,5 тыс.).