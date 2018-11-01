Повреждение датчика «Союза-ФГ» произошло при сборке ракеты на Байконуре – Роскосмос

Авария «Союза-ФГ» 11 октября произошла из-за деформации датчика разделения первой и второй ступени, допущенной при сборке ракеты на Байконуре, сообщил на пресс-конференции в четверг глава аварийной комиссии Олег Скоробогатов.

«Причиной нештатного разделения явилось неоткрытие крышки сопла увода бака окислителя блока «Д» из-за деформации штока датчика контакта разделения (изгиб на 6 градусов), допущенной при сборке «пакета» на космодроме Байконур», - цитирует Скоробогатова агентство ТАСС.

По его словам, это могло произойти только при сборке ракеты на космодроме «Байконур».

«Мы обоснованно исключили возможность повреждения этого датчика на заводе-изготовителе. (...) Однозначно установили, что место, где это могло быть, – это на космодроме «Байконур». Разбираться, кто будет наказан, кто виноват, не входило в задачи аварийной комиссии», - заявил глава комиссии.

Он добавил, что две ракеты «Союз» перепроверят, чтобы исключить проблемы с датчиками, как на «Союзе-ФГ». Одна из ракет сейчас «завершает подготовку в Гвианском центре», а вторая – на «Байконур» для запуска 16 ноября грузового корабля «Прогресс».

«Аварийной комиссией разработаны предложения и рекомендации по перепроверке ракет-носителей, собранных в «пакет», которые предусматривают разборку «пакетов», проверку датчиков контакта - разделения и повторную сборку «пакетов» с проведением дополнительных мероприятий и дополнительного контроля. В том числе с проведением фото- и видеодокументирования», - пояснил Скоробогатов.

В свою очередь гендиректор РКЦ «Прогресс» Дмитрий Баранов заявил, что процесс сборки ракет на Байконуре уже снимают с новых ракурсов. В частности, дополнительные проверки были внедрены при подготовке ракеты «Союз-2.1б», стартовавшей 25 октября.

«Это касается контроля функционирования данного датчика, о котором много сегодня сказано. Это касается контроля сборки ракеты носителя в «пакет», речь идет о механической сборке», - уточнил он.

Он также отметил, что специалисты комиссии по расследованию причин аварии «Союза» подготовили предложения, исключающие повторение таких ситуаций в будущем. Комиссия рекомендовала переаттестовать сотрудников Байконура.

«По технической части будут внедрены дополнительные проверки. Это касается контроля функционирования датчика «Д», доработки процессов сборки ракеты-носителя в «пакет», введения дополнительных точек для видеодокументирования. Также рекомендована переаттестация персонала Байконура, хотя весь он опытный, проведение дополнительных инструктажей», - цитирует Баранова «РИА Новости».

Акт работы аварийной комиссии со всеми материалами и результатами направлен в правоохранительные органы.

Напомним, 11 октября при запуске ракеты-носителя «Союз-ФГ» с космическим кораблем «Союз МС-10» с новым экипажем МКС на орбиту произошла авария. Космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Члены миссии МКС-57/58 россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не пострадали. Позже в «Роскосмосе» сообщили, что при аварии один из боковых блоков первой ступени «Союза-ФГ» не отделился, как положено, и столкнулся со второй ступенью. Также было предположение, что ракета была повреждена во время окончательной сборки на космодроме.

Первый запуск ракеты «Союз-ФГ» после аварии 11 октября запланирован на 16 ноября. При этом сообщалось, что перед запуском боковые блоки ракеты отсоединят для проверки, чтобы избежать аналогичной аварии. После проверки блоки присоединят обратно.