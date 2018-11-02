Анвар Сайденов покинул совет директоров Bank RBK

АО «Bank RBK» сообщило об изменениях в составе директоров банка. В частности, по информации пресс-службы, прекращены полномочия Анвара Сайденова и Даурена Оразаева. Решение принято в ходе внеочередного собрания акционеров банка 1 ноября.

«В ходе внеочередного общего собрания акционеров банка, состоявшегося 1 ноября 2018 года, были приняты следующие решения относительно состава совета директоров банка. Председатель совета директоров Торстен Пол переизбран в той же должности на новый срок. Членом совета директоров – независимым директором избран Азамат Сагатов, учредитель компании Eclipse Group (компания специализируется на управлении проектами в различных секторах бизнеса). Прекращены полномочия Анвара Сайденова и Даурена Оразаева в качестве членов совета директоров», - говорится в сообщении.

С учетом произведенных изменений совет директоров Банка сформирован в следующем составе: Торстен Пол (председатель СД), Наталья Акентьева, Болатбек Жайназаров и Азамат Сагатов (члены СД), уточнили в банке.

Как поясняется, «ротация в совете директоров связана с желанием выбывших членов сосредоточиться на других видах профессиональной деятельности, не позволяющих совмещения должностей».

Председатель совета директоров АО «Bank RBK» Торстен Пол, комментируя кадровые изменения, отметил, что «неоценимый вклад», который Сайденов и Оразаев «внесли в руководство деятельностью Bank RBK», и подчеркнул, что «оставшиеся и новые члены совета директоров продолжат работать над достижением стратегической цели, которая заключается в трансформации Bank RBK в один из самых устойчивых, стабильных и надежных банков Казахстана».

По состоянию на 1 октября 2018 года активы АО «Bank RBK» составили 581,3 млрд тенге, средства клиентов – 223,7 млрд тенге, в том числе вклады физических лиц – 132,6 млрд тенге. Собственный капитал банка на отчетную дату составил 86,3 млрд тенге.

