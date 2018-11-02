Нацбанк приостановил лицензии «Азия Life» и «ТрансОйл» на отдельные виды страхования

Национальный банк Казахстана сообщил о приостановлении лицензий страховых компаний «Азия Life» по отрасли «страхование жизни» и «ТрансОйл» по отрасли «общее страхование». Действие лицензий приостановлено на 3 и 6 месяцев соответственно.

«В соответствии с постановлением правления Национального банка Республики Казахстан от 29 октября 2018 года «Об Акционерном обществе «Компания по страхованию жизни «Азия Life» за несоблюдение требований пруденциальных нормативов приостановлено со сроком на три месяца действие лицензии на право осуществления страховой (перестраховочной) деятельности по отрасли «страхование жизни» от 30 января 2015 года, выданной акционерному обществу «Компания по страхованию жизни «Азия Life» (новое наименование АО «Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life» в части аннуитетного страхования; обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей», - говорится в сообщении.

АО «КСЖ «Азия Life» запрещается до истечения срока приостановления действия лицензии заключать новые договоры страхования (перестрахования), включая продление действующих договоров страхования (перестрахования) и их изменение, предусматривающее увеличение страховых премий, объема ответственности страховой (перестраховочной) организации, а также осуществлять страховое посредничество в качестве страхового агента по аннуитетному страхованию и ОСНС.

При этом по ранее заключенным договорам страхования (перестрахования) «Азия Life» обязано выполнить принятые на себя обязательства, отметили в Нацбанке.

Действие лицензии приостановлено с 31 октября и связано с переоформление лицензии на осуществление деятельности по отрасли «страхование жизни» в связи с изменением наименования компании.

Также постановлением правления Нацбанка от 29 октября на 6 месяцев приостановлено действие лицензии на право осуществления страховой (перестраховочной) деятельности по отрасли «общее страхование» по видам страхования в обязательной и добровольной формах и деятельности по перестрахованию от 6 января 2016 года, выданной АО «Страховая компания «ТрансОйл».

Как пояснили в Нацбанке, действие лицензии приостановлено «за невыполнение требований ограниченных мер воздействия, примененных уполномоченным органом; нарушение законодательных актов Республики Казахстан, регулирующих обязательные виды страхования, выразившегося в применении необоснованных размеров страховой премии; систематическое (три и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) нарушение требований, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

«АО «СК «ТрансОйл» запрещается до истечения срока приостановления действия лицензии заключать новые договоры страхования (перестрахования), включая продление действующих договоров страхования (перестрахования) и их изменение, предусматривающее увеличение страховых премий, объема ответственности страховой (перестраховочной) организации, а также осуществлять страховое посредничество в качестве страхового агента по видам страхования в добровольной и обязательной формах. По ранее заключенным договорам страхования (перестрахования) АО «СК «ТрансОйл» обязано выполнить принятые на себя обязательства», - указывается в информации регулятора.

Действие лицензии приостановлено также с 31 октября.