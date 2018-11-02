Аким Астаны назвал сроки сдачи «Абу-Даби Плаза» в эксплуатацию

«Торговый центр планируется сдать в эксплуатацию 30 октября 2019 года, гостиничный комплекс – 30 декабря 2019 года, жилой комплекс – 30 января 2020 года. К этому же сроку должны сдать офисное здание 1. Тогда как офисное здание 2 планируется сдать 30 апреля 2020 года, а сервисные апартаменты – 28 февраля 2020 года. Высотный многофункциональный комплекс – 30 июня 2020 года», - говорится в ответе.

Строительство комплекса было начато в 2010 году. Сдача объекта ожидалась в конце 2016 года. В феврале 2016 года года в здании произошел крупный пожар, которых охватил с 19 по 25 этажи. В марте и в апреле того же года произошли еще два пожара, возгорание было также в 2017 году и в апреле этого года – загорелись 38-40 этажи.

В июне прошлого года министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек сообщал, что комплекс будет сдан в эксплуатацию полностью в 2018 году.