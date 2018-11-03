Серик Конакбаев проиграл на выборах президента AIBA

Узбекистанец Гафур Рахимов избран на пост президента Международной ассоциации бокса (AIBA). Выборы нового главы Ассоциации прошли на конгрессе AIBA в Москве. Таким образом, претендовавший на этот пост казахстанский боксер Серик Конакбаев проиграл выборы.

Как сообщается на сайте Казахстанской федерации бокса, Гафур Рахимов набрал 86 из 136 возможных голосов. Таким образом национальные боксёрские федерации делегировали ему право быть президентом организации в течение ближайших нескольких лет.

«Примечательно, что Рахимов, против которого выдвигали обвинения в связях с преступным миром, сменил на этом посту представителя Тайбэя Чинг-Куо Ву, которого отстранили от должности из-за коррупционных и финансовых нарушений. Международный олимпийский комитет в преддверии выборов президента AIBA неоднократно давал понять, что его не устраивает кандидатура Рахимова и в случае избрания представителя Узбекистана бокс может быть исключен из олимпийской программы», - отмечается в сообщении федерации.

В ноябре прошлого года президент федерации Чинг-Куо Ву, руководивший организацией с 2006 года, ушел в отставку, его место временно занял вице-президент AIBA Франко Фальчинелли. На внеочередном конгрессе организации в январе этого года исполняющим обязанности президента был избран Рахимов.

На этот пост также претендовал известный казахстанский боксер-любитель Серик Конакбаев. Его кандидатура выдвинула Казахстанская федерация бокса. Однако избирательная комиссия Международной ассоциации бокса отклонила кандидатуру Конакбаева. Он обратился с иском относительно его прав на избрание в спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS), иск был удовлетворен, суд обязал включить Серика Конакбаева в список кандидатов в президенты AIBA.

Серик Конакбаев – известный боксёр-любитель. Дважды становился чемпионом Европы по боксу и дважды получал Кубок мира, является серебряным призером московской Олимпиады 1980 года. После окончания спортивной карьеры занялся общественной деятельностью и спортивным менеджментом. Был депутатом мажилиса парламента II, III и IV созывов. С 2010 года является членом исполкома AIBA, а с 2014-го – вице-президентом AIBA и президентом Азиатской конфедерации бокса.