Назарбаев подписал поправки по вопросам статистики

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной статистики», сообщила пресс-служба главы государства.

Как отмечается, закон направлен на совершенствование законодательства в сфере государственной статистики.

Документом вносятся поправки в закон «О местном государственном управлении и самоуправлении» в части уточнения по ведению похозяйственного учета, изменения в закон «О государственной статистике» направлены на уточнение и расширение понятийной части, такие как «административные данные», «национальная перепись», а также вводятся ряд новых понятий - «интервьюер», «метаданные», «компьютеризированная система телефонного опроса (КСТО)», «регистрация цен».

Также закрепляется компетенция правительства по утверждению плана мероприятий по проведению национальной переписи, за органами госстатистики – функция по пересмотру опубликованной официальной статистической информации для статистических целей, в случае изменения статистической методологии и на основании обновленной, подтвержденной документально информации в порядке, установленном уполномоченным органом.