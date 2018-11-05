Казахстан запустит два спутника на ракете Falcon 9 из Калифорнии

«Более 150 инженеров прошли стажировку на заводах Европы, Англии и России. И они работают здесь, в Казахстане, и мы создали свою третью космическую систему научно-технологического значения. Если все будет нормально, 19 ноября мы запускаем два спутника в Калифорнии на ракете-носителе Falcon 9», - рассказал вице-министр оборонной и аэрокосмической промышленности РК Марат Нургожин на международном инновационном форуме «Digital Bridge» в Астане.

Он добавил, что это позволит апробировать все разработки казахстанских инженеров и конструкторов в космосе. «Они получат летную историю и позволят коммерциализировать и создавать уже здесь собственные спутники, в первую очередь, это замещающие спутники связи, которые перейдут на смену действующим аппаратам», - считает Нургожин.

Он также подчеркнул, что космическая наука в Казахстане не стоит на месте.

«Наши институты разрабатывают достаточно много серьезных устройств, которые позволяют на земле использовать космические технологии – это и космическая связь, и спутниковая навигация. В этом году мы завершаем строительство сборочно-испытательного комплекса космических аппаратов весом до 6 тонн. В прошлом году мы ввели специальное конструкторско-технологическое бюро», - перечислил вице-министр.

Falcon 9 – семейство одноразовых и частично многоразовых ракет-носителей тяжелого класса серии Falcon американской компании SpaceX, основателем которой является Илон Маск. Falcon 9 используется для запусков геостационарных коммерческих спутников связи, научно-исследовательских космических аппаратов, грузового космического корабля Dragon в рамках программы Commercial Resupply Services по снабжению Международной космической станции.