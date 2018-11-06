На полчаса продлят режим работы алматинского метро

В связи с многочисленными обращениями пассажиров режим работы алматинского метро продлят на полчаса, сообщила пресс-служба КГП «Метрополитен».

«По многочисленным обращениям пассажиров с 12 ноября текущего года алматинский метрополитен перейдет на новый режим работы - с 6:20 до 24:00», - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе сообщили, что в следующем году на платформах и в кассовых залах станций метрополитена будут установлены инфо-дисплеи с указанием времени до прибытия следующего поезда.

Кроме этого, 24 октября был подписан договор на поставку восьми электропоездов для метро Алматы.

Напомним, в уточненном бюджете на 2018-2020 годы предусмотрено 8,1 млрд тенге на повышение внутригородской мобильности населения Алматы. Сообщалось, что эти средства направят авансирование покупки 8 составов электропоездов и на операционное обслуживание действующих девяти и будущих двух станций метро – «Сарыарка» и «Достык».