8,1 млрд тенге из бюджета потратят на метро в Алматы

Эти средства направят на обслуживание всех станций метро и покупку 8 составов электропоездов
Тамара Вааль, Астана, Vласть
Правительство Казахстана планирует направить 8,1 млрд тенге из бюджета на повышение внутригородской мобильности населения города Алматы. Как заявил в четверг в мажилисе в ходе презентации уточнения бюджета на 2018-2020 годы министр финансов Алихан Смаилов, эти средства направят на обслуживание всех станций метро и авансирование покупки 8 составов электропоездов.
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