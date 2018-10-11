Эти средства направят на обслуживание всех станций метро и покупку 8 составов электропоездов
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8,1 млрд тенге из бюджета потратят на метро в Алматы
фото Sputnik / Талгат Галимов

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Правительство Казахстана планирует направить 8,1 млрд тенге из бюджета на повышение внутригородской мобильности населения города Алматы. Как заявил в четверг в мажилисе в ходе презентации уточнения бюджета на 2018-2020 годы министр финансов Алихан Смаилов, эти средства направят на обслуживание всех станций метро и авансирование покупки 8 составов электропоездов.

«В целях повышения внутригородской мобильности населения города Алматы, проектом бюджета также предусматривается авансирование приобретения восьми составов электропоездов», - сообщил Смаилов.

Кроме того, выделенные 8,1 млрд тенге будут направлены на операционное обслуживание действующих девяти и будущих двух станций метро – «Сарыарка» и «Достык».

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф-бюро Vласти в Астане

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