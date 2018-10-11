8,1 млрд тенге из бюджета потратят на метро в Алматы

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Правительство Казахстана планирует направить 8,1 млрд тенге из бюджета на повышение внутригородской мобильности населения города Алматы. Как заявил в четверг в мажилисе в ходе презентации уточнения бюджета на 2018-2020 годы министр финансов Алихан Смаилов, эти средства направят на обслуживание всех станций метро и авансирование покупки 8 составов электропоездов.



