Назарбаев дал старт работе технопарка Astana Hub

«Ядром инновационной экосистемы станет международный технопарк IT-стартапов Astana Hub, участники технопарка могут пользоваться упрощенным визовым и трудовым режимами, им будут предоставлены налоговые и другие льготы. На его базе создан институт менторства, в рамках которого эксперты сопровождают стартап-команды», - сказал Назарбаев.

Президент выразил надежду, что он станет трамплином для компаний на пути к мировой известности

Astana Hub расположен в одном из зданий, которое было построено для проведения ЭКСПО в 2017 году.

Astana Hub создан по поручению президента для развития стартап-культуры и поддержки высокотехнологичных проектов с целью укрепления экономики страны. К 2022 году ожидается, что в стартап-резиденты будет инвестировано 67 млрд тенге.



