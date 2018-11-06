Президент выразил надежду, что он станет трамплином для компаний на пути к мировой известности
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Назарбаев дал старт работе технопарка Astana Hub
фото Равката Мухтарова

Алия Иксанова, Астана, Vласть

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев дал старт работе международного технопарка IT-стартапов Astana Hub.

«Ядром инновационной экосистемы станет международный технопарк IT-стартапов Astana Hub, участники технопарка могут пользоваться упрощенным визовым и трудовым режимами, им будут предоставлены налоговые и другие льготы. На его базе создан институт менторства, в рамках которого эксперты сопровождают стартап-команды», - сказал Назарбаев.

Президент выразил надежду, что он станет трамплином для компаний на пути к мировой известности

Astana Hub расположен в одном из зданий, которое было построено для проведения ЭКСПО в 2017 году.

Astana Hub создан по поручению президента для развития стартап-культуры и поддержки высокотехнологичных проектов с целью укрепления экономики страны. К 2022 году ожидается, что в стартап-резиденты будет инвестировано 67 млрд тенге.


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