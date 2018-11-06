В акимате Астаны объяснили дефицит сжиженного газа

Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны объяснило ситуацию с ограничением на реализацию сжиженного нефтяного газа. Отмечается, что ограничение планируется снять в течение суток, сообщается на официальном сайте столичного акимата.

«Ежемесячно министерством энергетики выделяется сжиженный газ для нужд города Астаны в объеме 6 700 тонн. На октябрь акиматом была подана заявка о необходимости увеличения поставок сжиженного газа. В октябре МЭ РК акимату Астаны было утверждено выделение сжиженного газа в объеме 7 тыс. тонн. При поставке газа имелись проблемные вопросы со стороны отгрузки от ТОО «ПНХЗ»: заявленные объемы сжиженного нефтяного газа были отгружены с опозданием назначенного графика поставок в связи с приостановкой работы установки каталитического крекинга ТОО «ПНХЗ», который производит 70% сжиженного нефтяного газа на заводе», - пояснили в ведомстве.

По данным минэнерго, ремонт установки потребовал 8 суток, что отразилось на сроках поставки газа – его отгрузка в Астану и другие регионы началась только с 22 октября.

«В связи с образовавшимся в этот период дефицитом сжиженного нефтяного газа в Астане были введены ограничения на некоторых газозаправочных станциях, ограничения по обеспечению населения, жилых домов, баллонного газа не было», - отметили в управлении.

Сообщается, что на ноябрь акиматом подана заявка о выделении дополнительного объема сжиженного нефтяного газа, и на основании этой заявки министерством энергетики объем увеличен до 7700 тонн. В настоящее время все заводы-производители сжиженного нефтяного газа работают в штатном режиме, ремонтные работы в ноябре не предусмотрены.

«Вагоны поставляются на газонаполнительные станции Астаны, а также имеются вагонные цистерны, находящиеся в пути. Планируется снять ограничение по реализации газа в течение суток», - подчеркнули в управлении.