Новую дорожную карту по развитию продовольственного пояса Астаны утвердили в правительстве

Для обеспечения столицы продуктами питания министерство сельского хозяйства разработало новую дорожную карту по формированию продовольственного пояса города Астаны, рассчитанную до 2021 года. Как сообщил во вторник в ходе заседания правительства первый вице-министр сельского хозяйства Арман Евниев, до этого срока в Акмолинской области планируется построить мясоперерабатывающий комплекс, 16 молочно-товарных ферм и развить торгово-логистическую инфраструктуру.

«Проектом постановления предусмотрено утверждение Дорожной карты по формированию продовольственного пояса города Астаны на 2018-2021 годы, в рамках которой предусматривается развитие производства в зоне продовольственного пояса. В этих целях планируется: в 2018-2019 годах строительство мясоперерабатывающего комплекса с мощностью 5 тысяч тонн в год для производства недостающего объема мясных продуктов в городе Астана (в Акмолинской области); в 2020-2021 годах строительство 16 молочно-товарных ферм для загрузки молокоперерабатывающих предприятий (5 в Акмолинской области и 11 в Карагандинской области); в 2019-2020 годах восстановление орошаемых земель для выращивания недостающих объемов овощей», - рассказал Евниев.

Вместе с тем, Минсельхоз намерен развивать торгово-логистическую инфраструктуру. Для этого в Астане будет создан оптово-распределительный центр, который будет предоставлять возможность выхода для отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей на рынок оптовых покупателей по рыночным «справедливым» ценам, а также снизит затраты на хранение продукции, увеличение товарооборота сельхозтоваропроизводителей.

«В 2018-2019 годах акиматом города Астаны планируется выделение земельного участка для строительства ОРЦ, определен земельный участок вдоль трассы Караганда-Астана, площадью 15,6 га. Предполагаемые сроки строительства ОРЦ - 2019-2020 годы», - сообщил Евниев.

Кроме того, в части реализации дополнительных мер по защите рынка от несоответствующей продукции, Минсельхоз намерен усилить взаимодействие государственных органов по защите рынка от несоответствующей продукции через увеличение объема проводимых исследований, мониторинга безопасности ввозимой и производимой продукции с освещением в СМИ о фактах выявления нарушений требований законодательства.

«Реализация проекта будет осуществляться в рамках средств республиканского и местного бюджета, а также за счет собственных и заемных средств хозяйствующих субъектов.

Принятие проекта не повлечет отрицательных социально-экономических и/или правовых последствий», - заключил первый заместитель министра.

В свою очередь премьер-министр Бакытжан Сагинтаев указал на физическую доступность продовольственных товаров, поступающих в столицу, но напомнил, что «нельзя забывать по какой цене данные продукты доходят до конечного потребителя». В этой связи он поручил министерству национальной экономики совместно с Минсельхозом, а также акиматам Акмолинской и Карагандинской областей и столицы «держать на особом контроле вопрос цен на продовольственные товары, которые поставляются участниками продовольственного пояса».

«В дорожной карте предусмотрено более 20 мероприятий по обеспечению столицы основными видами продовольственных товаров, но не индикаторов, по которым мы можем оценивать эффективность ее исполнения. В этой связи необходимо определить целевые индикаторы и заключить меморандумы персонально с каждым министерством и акиматом. Бахыт Турлыханович (Султанов – аким Астаны - V) только что говорил об оптово-распределительном центре, во время все должно реализоваться», - также подчеркнул глава кабинета министров.