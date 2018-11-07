Россия вновь ввела ограничения на ввоз животноводческой продукции из Казахстана

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) сообщила о выявлении несоответствия нормам и требованиям России и ЕАЭС продукции, поступившей из Казахстана. В связи с этим российская сторона вводит временные ограничения на ввоз животноводческой продукции казахстанских предприятий.

«Учитывая выявленные нарушения, Россельхознадзор считает необходимым ввести временные ограничения с 7 ноября на поставки продукции со следующих предприятий Республики Казахстан: ПК «Ижевский» - в связи с повторным выявлением листерий в мясе курицы; ТОО «Мясоперерабатывающий завод БИЖАН» - в связи с повторным выявлением несоответствия сырьевого состава, заявленного производителем, в мясной колбасной продукции», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Кроме того, Россельхознадзор «вводит режим усиленного лабораторного контроля в отношении поступающей продукции казахстанского ТОО «Сергеевка сут онiмдерi» по причине выявления в сливочном масле «факта замены жировой фазы продукта жирами немолочного происхождения».

Напомним, в сентябре Россельхознадзор заявил о возможности введения ограничения на ввоз животноводческой продукции из Казахстана с 1 октября по причине того, что «казахстанская животноводческая продукция поступает в сопровождении документов, которые не позволяют точно определить место происхождения сырья, использованного при изготовлении продукции, и нередко – место производства готовой продукции» и таким образом «представляет риски для здоровья российских потребителей».

В Минсельхозе Казахстана в свою очередь эту ситуацию назвали недоразумением и выразили уверенность на скорое решение вопроса.

26 сентября в Москве руководством Россельхознадзора и комитета ветеринарного контроля и надзора министерства сельского хозяйства РК был подписан план обеспечения обмена электронными ветеринарными сопроводительными документами между информационными системами Казахстана и России. Казахстанская сторона планирует завершение передачи данных ветеринарных сертификатов к середине мая 2019 года, российская сторона – к октябрю 2019 года.

Сообщалось, что на основании достигнутых договорённостей вопрос возможного введения ограничений не будет рассматриваться до октября 2019 года.