20-градусные морозы ожидаются на севере, востоке и в центре Казахстана

На всей территории Казахстана 8-10 ноября ожидается похолодание, осадки, преимущественно снег. На севере, востоке и в центре республики ночью прогнозируются сильные морозы, сообщает РГП «Казгидромет».

«С холодными атмосферными фронтами, формирующимися в районах Баренцева моря, на Казахстан начнут поступать арктические воздушные массы. И если в последнее время температура воздуха в республике еще была выше климатической нормы, то в предстоящие трое суток она понизится и будет на 3-8 °С ниже обычной. Кроме похолодания, предполагаются осадки, преимущественно снег, туман и гололед», - говорится в сообщении.

В северных, центральных и восточных областях синоптики прогнозируют снегопады, метели, сильный ветер и понижение ночной температуры до -10-15°С, местами -20°С.