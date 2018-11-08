Казахстан и Россия запустят совместное производство самолетов ИЛ-103

Совместное предприятие запустят в Петропавловске в 2019 году
В рамках форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России состоялось подписание меморандума между Казахстанским авиационным заводом и авиационным комплексом имени Илюшина РФ по развитию малой авиации в рамках развития агротуризма и экологического туризма. Согласно меморандуму, будет создано совместное производство легких многоцелевых самолетов ИЛ-103, сообщает Sputnik Казахстан.
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