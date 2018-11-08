Казахстан и Россия запустят совместное производство самолетов ИЛ-103

В рамках форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России состоялось подписание меморандума между Казахстанским авиационным заводом и авиационным комплексом имени Илюшина РФ по развитию малой авиации в рамках развития агротуризма и экологического туризма. Согласно меморандуму, будет создано совместное производство легких многоцелевых самолетов ИЛ-103, сообщает Sputnik Казахстан .

Документ подписали генеральный директор авиационного комплекса имени Илюшина Алексей Рогозин и генеральный директор ТОО «Казахстанский авиационный завод» Виктор Долженков.

«Мы подписали соглашение по созданию совместного предприятия с дальнейшим развертыванием на территории Казахстана центра производства самолетов, организации продаж и постпродажного обслуживания. Это новое производство на территории нашей страны создаст новые рабочие места», - отметил Долженков.

Совместное предприятие планируется запустить в Петропавловске уже в 2019 году.