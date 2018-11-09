Действующее законодательство не позволяет контролировать в полной мере их работу, отметили в министерстве
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Ежегодно вне проверок остаются более 30% пищеблоков объектов образования – Минздрав
ФОТО ЖАНАРЫ КАРИМОВОЙ

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Вице-министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой на правительственном часе в сенате в пятницу рассказал о наиболее часто встречающихся нарушениях при проверке пищеблоков в общеобразовательных учреждениях и отметил, что действующее законодательство не позволяет осуществлять должный контроль над ними.

«В 2017-2018 учебном году специалистами в сфере охраны общественного здоровья проведено около 4 тыс. проверок пищеблоков общеобразовательных организаций. Среди наиболее часто встречающихся нарушений: нарушения условий хранения и сроков годности продукции, неудовлетворительное санитарное состояние и содержание помещений пищеблока, отсутствие маркировки технологического холодильного оборудования и инвентаря, нарушение правил обработки и хранения оборудования и инвентаря, несоблюдение правил личной гигиены персоналом, нарушение сроков прохождения медосмотров», - рассказал Цой.

Он отметил, что по результатам проверок вынесено 3024 постановления о привлечении к административной ответственности на сумму 67 млн тенге, выдано 2673 предписания об устранении нарушений, от работы отстранен 291 человек.

Вице-министр подчеркнул, что пищеблоки объектов образования относятся «к объектам высокой эпидемической значимости, высокой степени риска», проверки должны проводиться два раза в год, однако «действующая система контроля и надзора не позволяет обеспечить в полной мере контроль за организациями питания».

«Анализ планирования проверок по особому порядку показал, что за последние три года ежегодно порядка 34% или 1905 пищеблоков остаются вне проверок по следующим причинам. Частая смена ИП, арендующих пищеблоки школ, более 81,5% школьных столовых арендуется ИП. Вне проверок остаются более 1 тыс. арендаторов школьных пищеблоков, так как согласно действующему законодательству запрещается проведение проверок по особому порядку субъектов малого предпринимательства в течение трёх лет с начала их деятельности. Отсутствует принцип внезапности проведения проверок, связанный с обязанностью за 30 дней уведомления субъекта предпринимательства о предстоящей проверке по особому порядку в указанные сроки. Предприниматели до начала проверки временно устраняют часть нарушений, снимают с реализации запрещённые блюда, недоброкачественную и просроченную продукцию, закупают дезинфекционные средства, не допускают к работе персонал без санкнижек. После проверки внутренний контроль ослабевает», - перечислил Цой.

В этой связи, отметил он, «возрастает роль администрации школ и общественных организаций». Кроме того, родительский комитет может проводить мониторинг оказываемых в школах услуг питания.

«В соответствии с правилами организации питания обучающихся в организациях среднего образования создаётся комиссия осуществляющая мониторинг за качеством питания. Председателем комиссии является руководитель организации среднего образования. Таким образом, на сегодня действующая законодательная база позволяет родительскому комитету по согласованию с руководителями организаций среднего образования участвовать в конкурсной комиссии при выборе поставщиков услуг, а также проводить мониторинг оказываемых в школах услугами питания. Также прорабатываются законодательные инициативы по подходам в обеспечению безопасности продукции и услуг», - сказал вице-министр.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф-бюро Vласти в Астане

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