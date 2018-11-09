Еврооблигации под 1,55% и 2,375% выпустил Казахстан

Министерство финансов успешно осуществило выпуск еврооблигаций на общую сумму 1,05 млрд евро, сообщили пятницу в пресс-службе ведомства. Здесь сообщили, что выпуск прошел из двух траншей – первый со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 1,55%, и второй – в 2028 году со ставкой 2,375%.

«Выпуск состоял из двух траншей еврооблигаций по номинальной стоимости: на сумму 525 млн. евро со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 1,55% , и на сумму 525 млн. евро со сроком погашения в 2028 году и ставкой купона 2,375%. Еврооблигации включены в листинг Лондонской фондовой биржи, и 10-ти летний транш также включен в листинг Биржи Международного финансового центра «Астана», - рассказали в министерстве финансов.

Здесь напомнили, что 5 ноября в Лондоне состоялся прайсинг, где приняли участие более 200 инвесторов с общим объем активов более $25 трлн. Объем книги заявок составил порядка 3,3 млрд евро.

«Стоимость заимствования по дебютному выпуску Казахстана в евро установлена на уровнях близкими к существующей кривой доходности Мексики, которая имеет более высокий суверенный кредитный рейтинг, что свидетельствует о наличии высокого доверия и интереса со стороны иностранных инвесторов к Казахстану», - объяснили в пресс-службе.

Стоит отметить, что на внешних рынках капитала Казахстан отсутствовал с июля 2015 года. Более того, размещение еврооблигаций, номинированных в евро, является дебютным.

«Таким образом, дебютный выпуск еврооблигаций, номинированных в евро, установит полноценную кривую доходности в евро, обеспечит диверсификацию валютной корзины правительственного внешнего долга и расширение инвесторской базы, а также установит ценовой ориентир (бэнчмарк) для возможных будущих выпусков казахстанских корпоративных эмитентов», - считают в ведомстве.

Для биржи МФЦА данное размещение также стало дебютным, что является «важным шагом на пути развития МФЦА как центра привлечения международного капитала».

Ранее министр финансов Алихан Смаилов сообщал, что Казахстан успешно разместил евробонды. По его словам, объём заявок составил 1 млрд 50 млн евро.