Бизнес-план по Кок-Жайлау будет готов к концу года – Байбек

Аким Алматы Бауыржан Байбек, выступая на Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России в Петропавловске, заявил, что бизнес-план по строительству курорта «Кок-Жайлау» будет готов до конца этого года.

«До конца года совместно с французскими, австрийскими консультантами будет завершён бизнес-план круглогодичного курорта «Кок-Жайлау», - сказал Байбек.

В августе на совещании с педагогами Байбек заявил, что если общественность не поддержит, они откажутся от проекта. При этом он пообещал провести общественные слушания и ответить на все вопросы.

Общественные слушания по предварительной оценке воздействия на окружающую среду проекта горного курорта прошли в Алматы 4 ноября. Как выяснилось, в ходе строительства курорта будет вырублено почти 7 тыс. деревьев. Тем не менее разработчики продолжают настаивать на том, что проект экологически безобиден.

После общественных слушаний начался сбор подписей под петицией против строительства курорта. Ее уже подписали свыше 21 тыс. человек.

Как проходили слушания, в репортаже Vласти: «Сидите и молчите!»