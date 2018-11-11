На меткомбинате в результате обрушения трубопроводов произошел пожар
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Комиссия МИР расследует ЧП на «Арселор Миттал Темиртау»
ФОТО БОРИСА КОПЫЛОВА

Министерством по инвестициям и развитию РК создана комиссия по расследованию ЧП на «Арселор Миттал Темиртау», сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщение об обрушении трубопроводов сжатого воздуха диаметром 820 мм и кислородопровода диаметром 720 мм со стороны кислородного цеха на АО «Арселор Миттал Темиртау» поступило в субботу в 19:53. По данным министерства, «в результате произошло возгорание трубопровода газа, расположенного возле цеха обжига известняка».

«Повреждены конструкции здания конвертерного цеха с падением мостового крана. Повреждена машина непрерывной разливки заготовок (МНЛЗ-2), на МНЛЗ-3 повреждена водоподготовка. Повреждены сопутствующие трубопроводы (воды, пара, газа), кабельная продукция. Приостановлена работа конверторного цеха, цеха обжига известняка, всех прокатных цехов (листопрокатных цехов-1,2,3, ЦГЦА), доменный цех на тихом ходу», ­ - отмечается в сообщении.

Жертв среди работников цеха нет, уточнили в МИР.

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