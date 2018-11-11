Комиссия МИР расследует ЧП на «Арселор Миттал Темиртау»

На меткомбинате в результате обрушения трубопроводов произошел пожар
Министерством по инвестициям и развитию РК создана комиссия по расследованию ЧП на «Арселор Миттал Темиртау», сообщает пресс-служба ведомства.
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