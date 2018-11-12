Каждая пятая единица противопожарной техники в Казахстане не готова к ликвидации пожаров

В понедельник на правительственном часе в мажилисе по вопросам обеспечения пожарной безопасности в стране депутат Нурлан Абдиров заявил о необходимости совершенствования законодательства в сфере пожарной безопасности. По его словам, каждая пятая единица противопожарной техники не готова к ликвидации пожаров, а госконтролю в области пожарной безопасности подлежит только 20% из общего количества состоящих на учете объектов.

«К сожалению, среди чрезвычайных ситуаций именно пожары имеют наибольшее распространение. Депутаты комитета во время недавнего выезда в регионы подробно ознакомились с ситуацией на местах. Безусловно, противопожарная служба, и в первую очередь, государственная, насчитывающая почти 18 тыс. человек личного состава, проводит большую и сложную работу. В то же время имеет место ряд системных вопросов, требующих, на наш взгляд, своего взвешенного решения. Первое: необходимость дальнейшего совершенствования законодательства в сфере пожарной безопасности», - сказал Абдиров.

Как он пояснил, принятый в 2014 году закон «О гражданской защите» объединил и систематизировал 6 законодательных актов в сфере противодействия чрезвычайным ситуациям, что «позволило создать и реализовать новую идеологию противодействия катастрофам, рассчитанную на долгосрочную перспективу». С 2009 года реформировано законодательство в области контроля и надзора.

«Вместе с тем население жалуется, что вследствие либерализации предпринимательской деятельности стали возникать и негативные последствия в сфере пожарной безопасности. Сегодня государственному контролю в области пожарной безопасности подлежит только 20% из общего количества – почти 142 тыс. – состоящих на учете объектов. Действует институт аудита в сфере пожарной безопасности, являющийся добровольной альтернативой государственным проверкам. В то же время отсутствует механизм перепроверки заключений, выданных в рамках института аудита. Полагаем, что данный институт требует более детальной регламентации и установления контроля за экспертными организациями. Законодательством определено, что сферы строительства, жилого сектора и транспорта не подпадают под государственный пожарный контроль. Между тем именно в этих сферах увеличилось число пожаров. Поэтому требуется разработка четкого механизма контроля и ответственности уполномоченных органов и собственников», - продолжил депутат.

Кроме того, по информации Абдирова, важную роль в предупреждении пожаров выполняет государственный пожарный контроль. Статистика показывает, что только в этом году при проверке свыше 31 тыс. объектов выявлено более 107 тыс. нарушений.

«Обеспечение пожарной безопасности – это прямая обязанность собственников объектов предпринимательства, особенно тех, где имеются места массового пребывания людей. Однако не все собственники принимают надлежащие меры. Здесь важно предусмотреть корректировку полугодовых графиков проверок по согласованию с органами прокуратуры в отношении реорганизованных или изменивших наименование субъектов», - подчеркнул депутат.

Как сообщил в свою очередь министр внутренних дел Калмуханбет Касымов, 37 тыс. объектов в Казахстане – «особого риска», из них 2200 – это объекты торговли, где более 1500 кв. м, но заверил, что «мы их держим на контроле».

Абдиров напомнил, что одним из приоритетов противопожарной службы является оснащение их подразделений современной техникой, оборудованием и пожарно-техническим вооружением. Однако, по словам депутата, «в настоящее время каждая пятая единица техники из-за длительных сроков эксплуатации не готова к ликвидации пожаров».

«Степень оснащения добровольных противопожарных формирований составляет всего 31%», - уточнил он.

Касымов добавил, что в настоящее время в стране из 422 имеющихся пожарных ДЕПО более половины работает в зданиях, не отвечающих современных требованиям, 23 – в аварийном состоянии и подлежат сносу, столько же размещены в арендуемых зданиях.

«Для доведения до норм положенности нам требуется строительство в стране 137 дополнительных комплексов, из них 111 в городской местности и 23 в сельской. К сожалению, за 3 последних года нам удалось построить всего 7 пожарных ДЕПО: 6 за счет республиканского бюджета и 1 за счет местного. В текущем году ситуация не изменилась, в рамках республиканского бюджета министерством поддержаны расходы на строительство только двух пожарных ДЕПО в Уральске и Мангистауской области. Как положительный пример можно отметить работу акиматов Астаны, Шымкента, Атырайской области, где за счет средств местных бюджетов ведется строительство по 1 комплексу пожарных ДЕПО», - рассказал министр.

Говоря о повышении эффективности деятельности органов гражданской защиты, Абдиров отметил, что «сегодня создается качественное поле для подготовки, повышения квалификации и переподготовки специалистов в сфере государственной противопожарной службы на базе Кокшетауского технического института КЧС МВД», однако «требует своего решения целый ряд вопросов социального характера: обеспечение жильем и повышение заработной платы, пересмотр сроков прохождения конкурса при назначении на должность, выплата компенсации за наем жилья и введение надбавок к должностному окладу».

Другим вопросом, который требует рассмотрения, по мнению депутата, являются проблемы борьбы с лесными и степными пожарами.

«Ежегодно в стране происходит около 2 тыс. лесостепных пожаров, ущерб от которых составляет свыше 600 млн тенге. Одной из причин их распространения на большой территории являются несвоевременная мобилизация и слабое материально-техническое оснащение природоохранных и лесных учреждений. В отдельных из них оснащенность не превышает 50% от положенности. Проверками в 153 природоохранных и лесных учреждениях выявлено более 800 нарушений требований пожарной безопасности. Причина в том, что на протяжении нескольких лет уполномоченные органы не принимают должных мер по устранению выявленных нарушений, не выполняют мероприятия организационного и режимного характера, которые, к слову, не требуют больших финансовых затрат. Решение проблемы лесостепных пожаров требует взаимодействия специалистов в различных областях - экологов, лесников, пожарных и других», - отметил Абдиров.

Как отметил в свою очередь Касымов, в течение последних лет в стране ежегодно регистрируется свыше 15 тыс. пожаров, с 2015 года в них погибли 1410 человек, а ущерб от пожаров составил порядка 12 млрд тенге.

«Подавляющее большинство пожаров приходятся на сферы, не подпадающие под государственный пожарный контроль. Это жилой сектор, транспорт, а также лесные и степные пожары. Сейчас в жилом секторе происходит до 70% пожаров, причиной которых в большинстве случаев является неосторожное обращение с огнем, неисправность электрооборудования, приборов, отопительных печей в жилых дома, детская шалость с огнем. Поэтому мы проводим в жилом секторе среди населения широкую организационно разъяснительную работу: собрания, сходы населения, обследуем жилые помещения на предмет соблюдения требований к пожарной безопасности, распространяем различные агитационные материалы, показываем видеоролики», - добавил министр.

Однако, по его словам, «как показывает практика, профилактическая работа среди населения остается пока еще малоэффективной».

«Поэтому профильными комитетами министерства предпринимаются необходимые меры по организации и проведению комплексной профилактической работы, способной привлечь внимание граждан к проблемам обеспечения пожарной безопасности», - добавил Касымов.