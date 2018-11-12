Касымов о посмертном награждении Тена: «Это все, что я могу сделать»

Министр внутренних дел Казахстана Калмуханбет Касымов в кулуарах правчаса в мажилисе прокомментировал награждение погибшего казахстанского фигуриста Дениса Тена медалью посмертно. По его словам, «это все, что он может сделать».

«Это самая высшая награда, которой я могу наградить. Эта медаль у нас предусматривается за совершение поступка при происшествиях. Мы ею награждаем наших сотрудников за проявленное мужество и выполнение своих функциональных обязанностей. В данном случае мы считаем, что Денис Тен воспрепятствовал совершению преступления, проявил себя мужественно. Поэтому я своим приказом наградил его медалью. Это все, (что – V) я могу сделать», - заявил Касымов.

Напомним, в пятницу стало известно, что приказом министра внутренних дел Калмуханбета Касымова Денис Тен посмертно награжден медалью «За вклад в охрану общественного порядка». Награду «за образцовое исполнение воинского и служебного долга, активное участие в охране общественного порядка, а также мужество и самоотверженность, проявленные в экстремальной ситуации» вручили отцу фигуриста в алматинской воинской части Нацгвардии, где служил спортсмен.

Известный казахстанский фигурист Денис Тен был убит на одной из центральных улиц в Алматы 19 июля. Он погиб от потери крови в больнице, куда был доставлен после попытки задержать воров с зеркалами от своего автомобиля. Подозреваемых задержали, но дело до сих пор не передано в суд, хотя глава министерства внутренних дел обещал, что это произойдет в конце сентября.