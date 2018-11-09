Глава МВД наградил посмертно Дениса Тена медалью

Приказом министра внутренних дел Калмуханбета Касымова Денис Тен посмертно награжден медалью «За вклад в охрану общественного порядка». Награду вручили сегодня в Алматы отцу фигуриста в воинской части Нацгвардии, в которой служил спортсмен, сообщает Sputnik Казахстан .

«За образцовое исполнение воинского и служебного долга, активное участие в охране общественного порядка, а также мужество и самоотверженность, проявленные в экстремальной ситуации, приказываю: наградить медалью «За вклад в охрану общественного порядка» посмертно лейтенанта Тена Дениса Юрьевича, старшего инструктора по спорту спортивной команды Национальной гвардии Республики Казахстан воинской части 3660», - говорится в тексте приказа от 23 августа 2018 года.

С 2011 по 2012 год Денис проходил срочную военную службу в воинской части №7552 Нацгвардии в Алматы. До сочинской Олимпиады он дослужился до звания «младший сержант», однако после того, как Тен завоевал бронзовую медаль, его повысили до лейтенантского звания.

Как рассказал заместитель главнокомандующего Национальной гвардии Мухометкали Сатов, Денис Тен, «когда отслужил срочную службу, изъявил желание остаться на контрактной службе, а впоследствии как перспективный спортсмен и военнослужащий вошел в состав штатной спортивной команды Национальной гвардии».

Известный казахстанский фигурист Денис Тен был убит на одной из центральных улиц в Алматы 19 июля. Он погиб от потери крови в больнице, куда был доставлен после попытки задержать воров с зеркалами от своего автомобиля.

25-летнего Дениса Тена убили в центре Алматы 19 июля 2018 года, подозреваемых задержали, но дело до сих пор не передано в суд, хотя глава министерства внутренних дел обещал, что это произойдет в конце сентября.