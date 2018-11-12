Уровень безработицы в Казахстане в октябре составил 4,8%

Уровень безработицы в Казахстане в октябре этого года составил 4,8%, численность безработных, по оценкам, составила 442 тыс. человек, сообщила пресс-служба министерства национальной экономики.

По данным МНЭ, в экономике республики в октябре, по оценке, были заняты 8,7 млн человек. Среди занятого населения численность наемных работников составила 6,6 млн человек (75,8% от общего числа занятых).

«По данным III квартала 2018 года из общего числа самостоятельно занятого населения доля продуктивно занятых составила 89,7%, непродуктивно занятых – 10,3%. Численность безработных в октябре 2018 года, по оценке, составила 442 тыс. человек, уровень безработицы – 4,8%. Официально на конец октября 2018 года зарегистрированы в органах занятости – 142,3 тыс. человек. Доля зарегистрированных безработных составила 1,6% от численности рабочей силы», - сообщили в министерстве.

Безработные (согласно стандартам МОТ) – это лица, которые не имели доходного занятия (работы), активно его искали и были готовы приступить к нему.

Скрытая безработица (вынужденная неполная занятость) показывает, какое количество работников занято в режиме сокращенной рабочей недели или неполного рабочего дня, а также находится в административных отпусках без сохранения заработной платы или с частичной оплатой труда.

Уровень скрытой безработицы – доля не полностью (частично) занятых и находящихся в вынужденных отпусках работников в численности рабочей силы, измеренная в процентах.